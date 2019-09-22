【多圖】梁以辰愷樂被封《狼人殺》高玩　小豬羅志祥出蠱惑長勝

台灣綜藝節目《娛樂百分百》的單元《凹嗚狼人殺》，相信觀眾絕不陌生，設有「騎士局」、「狼王局」、「雪狼局」等多種玩法，不過講到尾其實只係鬥講大話，並且分析別人說話漏洞，從而找出誰是狼，而節目中多位美女如梁以辰、愷樂、荳荳、紀卜心均是顏值爆燈，技術亮麗的高階玩家，但她們面對住11歲孖妹左左右右，竟然大嗌投降，完全看不出對方有否講大話。

羅志祥、陳零九及偉晉均是《狼人殺》的高階玩家。（陳零九IG圖片）

講到《狼人殺》的高手，必定要數到小豬羅志祥及創作歌手陳零九，前者擅長從微表情，推敲出誰人是狼，再加上他有主持人光環，其他玩家盡量也不會在第一晚殺死他，更試過因為他做女巫，卻忘記了用藥救被殺的自己，節目要重錄開頭的畫面，加上他每次帶風向，別人也總是跟著他走，令他贏面大大增加。至於陳零九主打邏輯分析，由於多次成功捉到三隻狼，之後被視為高階玩家，慣性地被極速殺死。

梁以辰顏值爆燈，玩《狼人殺》時以冷靜邏輯推理出名。（梁以辰IG圖片）

梁以辰高清靚相：

+ 8 + 7 + 6

愷樂一向是傻大姐形象，但在《狼人殺》卻能扮豬食老虎。（愷樂IG圖片）

愷樂高清靚相：

+ 8 + 7 + 6

至於女星玩家，最受歡迎莫過於梁以辰，人靚之外，分析也是相當獨到，觀察入微，而她當狼時卻又演技爆發，騙過其他高玩，堪稱最受歡迎的女嘉賓。愷樂則偏向傻大姐，無論神職、狼，還是平民，也是可愛甜笑，誇張肢體語言，甚有喜感。另一位美女紀卜心，也日漸玩出心得，晉身高玩之列。但高玩荳荳卻不受女觀眾歡迎，原來她每次做狼被揭穿，必定會扮委屈，一臉可憐樣子，就算欺騙到其他玩家，也會被網民批評。最讓人意想不到是11歲的孖女左左右右，天真無邪樣子，基本上無人看得出二人說話是真是假，而且亦捨不得殺掉她們，比起幾位高玩美女，她們才是真正無敵。

紀卜心愈玩愈好，更贏得《狼人殺》MVP。（紀卜心IG圖片）

紀卜心高清靚相：

+ 4 + 3 + 2

荳荳玩《狼人殺》總是扮委屈，被女觀眾狠批。（荳荳IG圖片）

荳荳高清靚相：

+ 6 + 5 + 4

孖妹左左右右玩《狼人殺》，完全看不出有否講大話。（左左右右IG圖片）

雖然只是玩遊戲，但咁可愛點捨得殺死她們。（左左右右IG圖片）