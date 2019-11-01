前MONSTA X元虎再被爆疑似吸食大麻　今年9月曾交毛髮驗毒

韓國男團MONSTA X可說是新聞多多，其中Shownu被爆搭上人妻，後來公司迅速否認事件外，元虎也被爆出欠債和偷竊等負面消息，因而要退出組合。由於所有爆料事出突然，粉絲都非常驚訝。可是風波未完，元虎又再被韓國傳媒《Dispatch》大爆曾於2013年與網紅鄭多恩吸食大麻。

元虎昨天退出MONSTA X後，上傳手寫信向成員及粉絲道歉，公司Starship娛樂方面亦表示或會控告網紅鄭多恩所謂的「爆料」。不過今早《Dispatch》就獨家報道，元虎曾於2013年與鄭多恩一同吸食大麻的消息，並找來鄭多恩及當時在場的趙某做訪問。報道中講到，當時趙某因想向鄭多恩借皮帶，而從她口中獲得密碼並進入鄭多恩的家。趙某仍在衣帽間時，聽到鄭多恩與一名男子（即元虎）回家，於是一直在衣帽間內聽二人的對話。

《Dispatch》今天大爆元虎疑似吸食大麻，並由鄭多恩畫出當時的情況。（Viu《K1頭條》）

按圖睇鄭多恩爆元虎吸大麻事件：

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趙某後來趁元虎出去接電話時才走出衣帽間，由於屋內彌漫着大麻的味道，於是他向鄭多恩詢問二人在做甚麼，鄭多恩則回答「裝不知道」。趙某當時亦有追問該元虎的身份，鄭多恩回答對方是練習生，請他裝作不知情。《Dispatch》後來更找來鄭多恩做訪問，她講到2013年與元虎約在一咖啡店見面。當時元虎拿出大麻並問她：「你試過這個嗎？」亦沒有交代從何得到大麻。二人後來去了鄭多恩的家並在廚房吸食大麻，鄭多恩更畫出當時屋內的情況。

MONSTA X近日發行新專輯，沒想到回歸舞台就變成元虎的最後舞台。（SPOTV NEWS）

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有消息指警方有對元虎進行秘密調查，今年9月MONSTA X完成德國行程返回韓國時，警方在仁川機場等待元虎入境並取得了毛髮進行毒品檢測。被問到驗毒結果時，警方沒有正面回應，只是簡單向《Dispatch》交代「正在進行內部調查中」。根據韓國法例涉嫌吸毒的追訴期為7年，如果元虎的確與鄭多恩於2013年吸食大麻的話，追訴期則只剩下最後一年。現時警方仍未召回元虎進行調查，公司亦未有回應事件。

對於元虎有否吸食大麻，暫時未有確實證據。（newse）