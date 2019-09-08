AOA雪炫性感鎮壓《Queendom》舞台　吊帶小背心曬誘人身材

韓國節目《Queendom》近日開播，由6組現役偶像包括前2NE1朴春、AOA、MAMAMOO、Lovelyz、Oh My Girl和(G)I-DLE進行對決，在同一時間發行新單曲並比併其成績，勝者可獲得單獨的回歸Show作獎勵。而第一次比賽中，AOA成功憑性感的舞台掀起話題，而人氣成員雪炫更是非常搶鏡！

《Queendom》的第一場對抗中，每隊以各自代表的熱門歌重新編曲。其中新人怪物(G)I-DLE，憑着超水準的型格舞台，以及泰國成員Minnie的泰文開場成功成為此回合的勝者，並在觀眾腦中留下深刻的印象。而第4名的AOA雖未有勝出，可是其性感到不得了的火辣演出，同樣成為網民間的話題之一。上集中，AOA帶來了令組合爆紅的《Miniskirt》一曲，並加入拉丁元素，性感指數爆錶！

AOA 5人性感出戰《Queendom》，反應非常不俗！（Queendom截圖）

雪炫單穿一件吊帶小背心就成功搶鏡。（Queendom截圖）

+ 7 + 6 + 5

AOA 5位成員全黑上陣，當中身材Fit爆的雪炫只單穿一件吊帶小背心，表演期間不經意地令姣好身材若隱若現，非常誘人！事後雪炫都有在IG上傳多張性感照，向粉絲大派福利。其實除了雪炫外，其餘4位成員的身材都「唔講得笑」，難怪迅速成為網民間的熱話。自草娥、珉娥和有慶退出AOA後，組合一直都未有團體活動，所以不少粉絲都非常期待看到5人體的活動。而節目播出後，大部份粉絲的反應亦相當好，大讚AOA仍然寶刀未老。

雪炫在IG大曬性感相，向粉絲派福利。（IG/@sh_9513）