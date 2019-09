【Queendom】Oh My Girl翻唱Lovelyz經典　玩韓國古風出奇制勝

韓國Mnet節目《Queendom》近日成為K-pop迷熱話,因為節目邀請了6大女團和歌手,包括朴春、AOA、MAMAMOO、Lovelyz、Oh My Girl、(G)I-DLE參演,每場演出她們都花盡心思改編歌曲,為歌迷送上媲美年末頒獎禮的表演,而19日播出的《Queendom》,Oh My Girl的表演更令觀眾刮目相看!

Oh My Girl在19日播出的《Queendom》翻唱《Destiny》。(Facebook/Mnet)

《Destiny》的原唱是走可愛路線的Lovelyz。(Facebook/Mnet)

當晚《Queendom》要求參賽歌手交換曲目表演,而Oh My Girl則抽到與Lovelyz交換歌曲。初時Oh My Girl擔心無法突破Lovelyz歌曲的框架,後來Oh My Girl心思熟慮後,決定將《Destiny》改編成韓國古風曲風,又特意重新編舞配合新風格。當晚演出,Oh My Girl穿上改良韓服,又用絲巾作道具起舞, Oh My Girl在表演中特別加插Mimi唱Rap,孝定和勝熙展高音,而YooA受腳傷影響無法跳舞,亦獲安排在歌曲過場獻唱。對比其他表演主要走勁歌熱舞路線,Oh My Girl風格古典優雅,可算是出奇制勝。

Oh My Girl經過多番商討後,決定將《Destiny》改編成韓國古典風格。(《Queendom》畫面)

Oh My Girl穿上改良韓服,又用絲巾作道具起舞。(Facebook/Mnet)

雖然YooA因腳傷未能跳舞,亦獲安排在歌曲過場部分獻唱。(《Queendom》畫面)

華莎@MAMAMOO:好似睇咗套戲!

Oh My Girl翻唱《Destiny》獲台下觀眾熱烈歡呼和應,原唱Lovelyz均對Oh My Girl表現讚口不絕,成員洙正直言:「心情很奇怪,第一次看到有我們以外的歌手唱《Destiny》,不過特別欣慰和感謝。」MAMAMOO的華莎亦形容Oh My Girl「穿上適合自己的衣服」、「真的是看了一部電影的感覺」,而Oh My Girl更在《Queendom》歌手中獲得最高評價,勇奪1000分暫居第一。雖然Oh My Girl總成績仍要留待下周分曉,韓國網民對Oh My Girl評價非常高,大讚表演「是今次最好的舞台」、「今次舞台真是歷代級」、「看着看着就流淚了」。

MAMAMOO的華莎亦形容Oh My Girl的表演「真的是看了一部電影的感覺」。(《Queendom》畫面)

其他歌手睇Oh My Girl表演《Destiny》有咩反應呢?

+ 11 + 10 + 9

一齊欣賞Oh My Girl翻唱《Destiny》