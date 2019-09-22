【Queendom】Oh My Girl翻唱Lovelyz經典　玩韓國古風出奇制勝

韓國Mnet節目《Queendom》近日成為K-pop迷熱話，因為節目邀請了6大女團和歌手，包括朴春、AOA、MAMAMOO、Lovelyz、Oh My Girl、(G)I-DLE參演，每場演出她們都花盡心思改編歌曲，為歌迷送上媲美年末頒獎禮的表演，而19日播出的《Queendom》，Oh My Girl的表演更令觀眾刮目相看！

Oh My Girl在19日播出的《Queendom》翻唱《Destiny》。（Facebook/Mnet）

《Destiny》的原唱是走可愛路線的Lovelyz。（Facebook/Mnet）

當晚《Queendom》要求參賽歌手交換曲目表演，而Oh My Girl則抽到與Lovelyz交換歌曲。初時Oh My Girl擔心無法突破Lovelyz歌曲的框架，後來Oh My Girl心思熟慮後，決定將《Destiny》改編成韓國古風曲風，又特意重新編舞配合新風格。當晚演出，Oh My Girl穿上改良韓服，又用絲巾作道具起舞， Oh My Girl在表演中特別加插Mimi唱Rap，孝定和勝熙展高音，而YooA受腳傷影響無法跳舞，亦獲安排在歌曲過場獻唱。對比其他表演主要走勁歌熱舞路線，Oh My Girl風格古典優雅，可算是出奇制勝。

Oh My Girl經過多番商討後，決定將《Destiny》改編成韓國古典風格。（《Queendom》畫面）

Oh My Girl穿上改良韓服，又用絲巾作道具起舞。（Facebook/Mnet）

雖然YooA因腳傷未能跳舞，亦獲安排在歌曲過場部分獻唱。（《Queendom》畫面）

華莎@MAMAMOO：好似睇咗套戲！

Oh My Girl翻唱《Destiny》獲台下觀眾熱烈歡呼和應，原唱Lovelyz均對Oh My Girl表現讚口不絕，成員洙正直言：「心情很奇怪，第一次看到有我們以外的歌手唱《Destiny》，不過特別欣慰和感謝。」MAMAMOO的華莎亦形容Oh My Girl「穿上適合自己的衣服」、「真的是看了一部電影的感覺」，而Oh My Girl更在《Queendom》歌手中獲得最高評價，勇奪1000分暫居第一。雖然Oh My Girl總成績仍要留待下周分曉，韓國網民對Oh My Girl評價非常高，大讚表演「是今次最好的舞台」、「今次舞台真是歷代級」、「看着看着就流淚了」。

MAMAMOO的華莎亦形容Oh My Girl的表演「真的是看了一部電影的感覺」。（《Queendom》畫面）

其他歌手睇Oh My Girl表演《Destiny》有咩反應呢？

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