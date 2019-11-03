【解決師．劇透】唐詩詠身陷險境？　背後陰謀涉及其他人

無綫台慶劇《解決師》劇情愈來愈緊湊，上集講到Jovy（唐詩詠飾）知道了O Sir（王浩信飾）跟Chloe（張曦雯飾）的關係，亦知道他忘不了Chloe，感覺與他難以開始。Man Sir（張頴康飾）停職期間，仍追查警隊內鬼，並查到離職警員黃立群（陳榮峻飾）處，遭他痛罵，心生疑惑。太子助澳洲黑幫洪和龍頭喬奕鋒（彭皓鋒飾）進軍香港，蔣滔（羅樂林飾）即成立新進興擾亂太子（李天翔飾），成功令奕鋒對太子稍失信心。Linda（胡琳飾）建議O Sir離港，以免暴露身份，O Sir始知她與John（詹秉熙飾）仍有聯絡。O Sir得悉太子可能對付蔣滔，Jovy有機會成為目標。

Jovy被人捉走。（電視截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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Jovy被人強行帶走，O Sir不顧身份敗露前往營救，發現虛驚一場，原來是蔣滔對他的測試。奕鋒嫌太子對付新進興的效率太低，親自派出新任解決師S（陳志健飾），在Jovy的音樂會表演上對付蔣滔……太子對奕鋒所做之事怒極，登門問罪反被痛毆。太子自知形勢比奕鋒弱，只能忍氣吞聲。Madam Ma（張文慈飾）察覺Ace（馮盈盈飾）沉迷數獨遊戲，起疑，想起與文武（張國強飾）的過去……Man Sir從立群口中得知父親是警隊內鬼，在他提示下終搜出文武當年的罪證，晴天霹靂……

奕鋒派出新任解決師S。（電視截圖）