【牛下女高音．劇透】劉溫馨狼吻張振朗逐格睇　原來關黃心穎事

《牛下女高音》上回講到，雪兒（黃心穎飾）懷疑Nam（張振朗飾）秘密拍拖，尾隨偷看，當她看到Nam與Alexa（劉溫馨飾）在一起，頓感不是味兒，又因一時逞英雄，落得一身狼狽，更加自慚形穢。雪兒難以理解自己的情感，只想避免和Nam有太多接觸。黃河（蔣志光飾）重遇故友，對方邀他出席慈善晚會，還讓他和朋友上台表演。於是他一邊隱瞞自己捐錢買檯出席晚會，一邊慫恿大家演出，然而眾人均覺得似是騙局，興致缺缺。黃河一番遊說後，大家都答應，陸同（歐瑞偉飾）卻無意中發現黃河有被騙錢的嫌疑。

黃心穎以為張振朗有第二個。（螢幕截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

陳山聰結婚後可以爭視帝 現今13位一線男星拎過視帝嘅都娶咗老婆

年輕、貌美、受力捧！ TVB十位女「超新星」排行榜出爐！

最新一集張振朗被強吻！（螢幕截圖）

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雪兒不滿Nam找Alexa（劉溫馨飾）替代自己工作，沒趣的Nam到酒吧解悶，無意中自揭與雪兒非夫妻的秘密，眾人譁然！雪兒亦發現Nam原來一直喜歡自己，唯有選擇逃避。Nam找到她後，自行搬到劏房暫住。眾人為黑仔（曾偉權飾）初戀之事高興，又出謀獻策，而黑仔的殷勤服務亦令張小姐（車婉婉飾）有所察覺……Alexa鼓勵Nam勇敢追求雪兒，而慣性逃避問題的雪兒，面對離婚一事尚未解決，又發現多年好友喜歡自己，頓時心煩意亂，經校長（鍾景輝飾）開導後終有所領悟。