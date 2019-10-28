【收視滯後報告】《解決師》收視一定會好　事關TVB明白觀眾需要

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是10月14日至10月20日。今周《解決師》首次出收視，結果令人驚喜，有26點，雖然未能高過《鐵探》這部今年的劇王，但在這個年頭有26點開局已經很好了。

首周26點，成績算好。（劇照）

《解決師》能夠取得暫時滿意成績，其實並不是沒有原因，首先這部劇集是台慶劇，已經有一定的號召力，你看《牛下女高音》也有不錯的收視便可知道。重卡士當然也是其中一個賣點，但其實TVB更看重的是劇本性質，查案（懸疑位）、主線感情戲、打鬥場面、奸角角力、正義叛變，最後邪不能勝正，這種外間說比較「老土」的套路，其實一直有大批支持者擁戴。原因好簡單，近期外國興起不少「燒腦」劇情，被喻為神劇的也為數不少，過程中觀眾不能放過任何一個情節，追劇也有壓力！但無綫這種簡單套路，有懸疑位（雖然好易估）令觀眾追看，有刺激感，但卻不用集集追，因為大約猜到劇情的走向，閒來無事睇電視放鬆心情，這就是TVB捉住觀眾的心理。

其實睇少兩集，唔會影響你對劇情嘅理解。（劇照）

至於另外兩套劇集，今首的收視也不差，《愛•回家之開心速遞》26點，《牛下女高音》也有25.8點的，差一點便再次三線劇達到馬國口中的26點高位。還有一個節目有明顯的進步，就是星期六播放的《3日2夜》，經過接近連續十集收視單位數之後，今次終於重上雙位數11.6點，值得恭喜。

該集由吳紫韻、胡美貽主持的「法國－巴黎海灘節感受熱浪」篇。（受訪者提供）

+ 13 + 12 + 11

《愛•回家之開心速遞》周一至五平均26.0點，最高收視周二及四(15及17日)晚27.1點。《牛下女高音》周一至五平均25.8點，最高收視周二(15日)晚26.8點。《解決師》周一至五平均26.0點，最高收視周五(18日)晚27.0點，首播(14日)25.8點。《鬥氣一族》周一至五平均5.4點，最高收視周一(14日)晚5.8點。