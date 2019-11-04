【節目巡禮2020】李佳芯未解凍? 新劇《殺手》預告只得半秒出現!

《降魔的2.0》當年成為網民最愛，下年將播續集但未公布確實日期。(無綫電視截圖)

因為社會動盪問題，令到無綫取消了每年舉辦的節目巡禮，改為以錄播形式宣傳來年的劇集及綜藝節目，昨晚就播出了《 TVB2020年劇集巡禮》，陣容都相當吸引，焦點當然是2017年神劇《降魔的》將會在下年播出續集，從預告中透露馬季(馬國明飾)將會同豪仔(胡鴻鈞飾)大戰，兩兄弟將會進行生死戰，除了《降魔的2.0》亦有不少重頭劇，其中《殺手》亦是網民所期待的，因為有深得網民喜愛的李佳芯當女主角，不過在《殺手》預告中只得半秒出現!

《殺手》預告入面女主角李佳芯只得這個Close up，會唔會奇怪咗啲呢?(無綫電視截圖)

早前有傳李佳芯因為在社交網絡一些發文疑似被雪藏，不過最後有份出演《唱好香港演唱會》，還站在第一排正中位置，身邊還有幾位視帝，令人覺得事件告一段落，但在昨晚播出的《殺手》預告中，李佳芯前後只得三個畫面，清楚見真身的只得半秒，作為一套劇集女主角篇幅未免過份地少，反而第二、三女主角龔嘉欣、江嘉敏出現得更多。

逐格睇《殺手》預告 李佳芯只得3格畫面

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