宋仲基與宋慧喬離婚後狀態迅速回勇　網民高呼：髮量回來了

今年6月「宋宋夫婦」宣布離婚，童話婚姻破滅，不少韓迷都表示心碎。離婚3個月後，宋仲基和宋慧喬亦已重返各自的位置，似乎已逐漸走出情傷。而宋仲基回歸後首部韓劇《阿斯達年代記》近日終播完第三章，他與一眾主演參與雜誌拍攝時狀態已尤如重返結婚前。

宋慧喬離婚不時受邀出席國外的時裝活動，雖仍有傳媒指她的狀態似乎未完全回復，但從活動的照片可見，宋慧喬的顏值依然是女神級，最近更有消息指她暫時將於美國留學進修。而宋仲基方面，曾有傳媒報導過他離婚後驚見脫髮問題，狀態似乎非常差。不過近日官方公開一段宋仲基與《阿斯達年代記》一眾主演的拍攝雜誌的花絮，可見離婚3個月後的他已狀態回勇，髮量變多外，顏值亦已回到婚前的高點。

宋仲基的狀態似乎已快速回勇！（The Swoon截圖）

宋仲基狀態回勇後近況：

+ 8 + 7 + 6

影片中的宋仲基梳起韓星必備的「逗號頭」，稍為復胖的他與主演們有講有笑，心情都似乎相當好。由於宋仲基在《阿斯達年代記》中，經常以長髮野人般的造型現身熒光幕，因此粉絲都表示已經一段時間沒有見到，想當年被稱「奶油小生」的宋仲基。宋仲基近況曝光後，不少粉絲都替偶像已快速回勇，重新返回工作崗位而感到高興。

「宋宋夫婦」離婚後，宋仲基一度被指出現脫髮問題。（網上圖片）

按圖睇《阿斯達年代記》宋仲基破格劇照：