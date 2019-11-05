【罪夢者台北專訪】張孝全自薦參演不後悔　賈靜雯勁享受不願下班

Netflix首部原創華語劇《罪夢者》將於10月31日全球同步首播，劇中緊張刺激的武打場面，以及愛恨交纏的感情戲，讓觀眾看得如癡如醉，因而引發網民熱烈回響。《香港01》記者早前專程前往台北，與主角張孝全和賈靜雯大談《罪夢者》的拍攝點滴，以及對他們飾演角色的感受。

Netflix首部原創華語劇《罪夢者》於10月31日全球同步首播。

《罪夢者》劇照

自薦演出感覺勁爽 同為人父感觸甚深

張孝全在《罪夢者》飾演黑幫丁常全，因捲入一宗殺人案而被判死刑，在監獄度過10年歲月，得悉愛兒被綁架後，丁常全千方百計逃獄營救愛兒。當初Netflix披露將會開拍《罪夢者》後，張孝全主動接觸有關方面，希望能夠參演《罪夢者》：「我也是第一次做這樣的事情，但我完全不後悔，我覺得非常開心我有拍《罪夢者》，因為不管從劇本、導演、整個工作過程、所有的演員，對我來說都是一次非常棒的經驗，自己也喜歡。」

《香港01》記者早前專程前往台北，與主角張孝全和賈靜雯大談《罪夢者》的拍攝點滴，以及對他們飾演角色的感受。（蒙曉盈攝）

張孝全得悉Netflix開拍《罪夢者》後主動要求參演，他直言過往沒有自薦演出，回想起這段經歷，張孝全毫不後悔。

拍攝《罪夢者》時，張孝全迎娶圈外女友和喜獲麟兒，正式展開人生新一章，與《罪夢者》的丁常全入獄前成為人父的情節不謀而合，連張孝全也認為拍攝時機和自己的人生經歷非常巧合：「就是這麼剛好，要當爸爸了，然後經歷這樣一個角色，也是要當爸爸，那一天捲入一個案子，他必須要到監獄去，他再也見不到兒子，我覺得或許我沒有小孩的時候，我想我的感受不會像現在這樣深。」曾有演員說過「演戲要靠想像」，不過現實生活中有相似經歷，或許就更能讓演員更投入劇情，相信張孝全在《罪夢者》中，能夠展現更真摰的情感。

拍攝《罪夢者》時，張孝全迎娶圈外女友和喜獲麟兒，而他飾演的阿全同樣剛為人父，卻在兒子出生當天鋃鐺入獄，張孝全感觸甚深，認為自己現實生活中沒有相似經歷，感受或許不會如此深。

《與惡》後再演母親 自問溫柔強悍並重

張孝全剛成為新手爸爸，而拍檔賈靜雯已是三女之母，無論在現實生活中當媽媽，還是在戲劇中演母親角色，這位金鐘視后都已經能夠應付自如。今年上半年播出的《我們與惡的距離》中，賈靜雯飾演強勢的媽媽宋喬安，而《罪夢者》的蔣靜芳個性相對而言比較柔弱。問到賈靜雯覺得自己像哪一個媽媽，她反而回答：兩者皆是。

賈靜雯現實中已是三女之母，而戲劇中也飾演過媽媽，例如《我們與惡的距離》飾演強勢的媽媽宋喬安。（《我們與惡的距離》劇照）

「我覺得女人有時候像水，可有時候又很堅毅，很堅強，我覺得這兩個角色在我身上都能看見。當媽媽之後就要為母則強，以前不是太懂……她們真的很鬧的時候，要想辦法去對付她們，但是真的是會變得更堅強。」同樣為人父母張孝全聞言身同感受，用了一句話簡單總結：「我覺得媽媽沒有弱點。」這一句話，在賈靜雯、宋喬安和蔣靜芳身上都能體現出來。

比起前作，《罪夢者》的蔣靜芳個性相對而言比較柔弱，問到自己現實生活像哪個角色時，賈靜雯認為母親有不同面貌，而自己既像宋喬安，又像蔣靜芳。

用肢體語言代替對白 留給觀眾思考空間

張孝全和賈靜雯在劇中愛得難捨難離，但兩人比起「畫公仔畫出腸」用對白交流，更多時間是以肢體語言表達情感，賈靜雯覺得是導演陳映蓉為兩個角色設定的相處方式：「他們之間的關係可能是用很多眼神，很多距離所產生的無奈跟美，（他們之間的感情）真的很深很重。」張孝全則認為是特意留下不少留白，讓每位觀眾都能有空間去自己感受和思考。

張孝全和賈靜雯劇中不少時間是以肢體語言表達情感，張孝全認為導演希望每位觀眾都能有空間去自己感受和思考，而賈靜雯則覺得導演以此表達兩個角色之間的深厚感情。

拍攝過程投入 不願離開片場

雖然《罪夢者》劇情相當沉重，眾人鬥個你死我活，但在拍攝過程，劇組相處卻是相當融洽，氣氛非常和諧，賈靜雯更被爆即使拍畢當日戲份，仍不願回家照顧愛女，堅持賴在片場不願離去，全因兩個字：享受。「看導演拍戲的整個過程，看她工作時候的狀態，我覺得是可以學習的，就很想要多參與，多留在現場，感受那個氛圍。」張孝全也直言，《罪夢者》演員非常期待每次就位拍戲，看來不只是觀眾，劇組也對《罪夢者》戀戀不捨。

無論張孝全、賈靜雯，還是其他演員均非常投入《罪夢者》拍攝。

《香港01》記者今次除了與張孝全、賈靜雯大談《罪夢者》的感受外，亦和范曉萱、王柏傑、章立衡（原名：劉子千）談及拍攝趣事，想了解更多《罪夢者》背後故事，就要密切留意《香港01》報道。

《香港01》記者亦和范曉萱、王柏傑、章立衡（原名：劉子千）談及拍攝趣事，想了解更多《罪夢者》背後故事，就要密切留意《香港01》報道。（蒙曉盈攝）

回顧《罪夢者》台北宣傳活動相片