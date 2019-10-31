【台北直擊】《罪夢者》首映遭「黑幫」踩場　賈靜雯冇睇實愛兒？

Netflix首部原創華語劇《罪夢者》將於明日（31日）下午3點全球同步首播。《罪夢者》今日（30日）晚上假新光三越台北信義新天地舉行紅地氈首映禮，導演陳映蓉、演員張孝全、賈靜雯、范曉萱、章立衡（原名：劉子千）、王柏傑、周洛甫、許光漢、郭子乾、庹宗華，還有擔任配樂的Soler成員Dino，以及勇奪金曲獎台語歌王寶座的流浪阿德等人到場造勢，吸引不少民眾圍觀。

《罪夢者》講述張孝全和賈靜雯的兒子被人綁架，因一宗命案身陷囹圄的張孝全想盡辦法逃離監獄，希望能夠拯救兒子。無獨有偶，賈靜雯演出的另一套電視劇《我們與惡的距離》中，其兒子同樣遭遇不測，因此被首映禮主持黃子佼戲詡：「賈靜雯拍戲最大的功德，就是都不會把小孩看好，從《與惡》到《罪夢者》都永遠不會把小孩看好，奇怪，她被定型了！」 賈靜雯聞言忍不住澄清：「但我本人把小孩看得非常好！」早前賈靜雯榮獲金鐘獎「戲劇節目最佳女主角獎」，緊接而來《罪夢者》上映，賈靜雯沒有感到有壓力，反而慶幸可以呈現母親的不同面貌。

《罪夢者》今天晚上在台北舉行首映禮，張孝全、賈靜雯、范曉萱等演員齊齊出席。（蒙曉盈攝）

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同樣被黃子佼調侃的還有男主角張孝全。在《罪夢者》中，張孝全不只要面對頗多動作戲，還在監獄中不斷做掌上壓，務求能夠成功逃獄，黃子佼雖然慨嘆張孝全非常辛苦，卻又笑言：「反正都要在家帶小孩，白練白不練！」令早前榮升人父的張孝全不禁一笑。

賈靜雯在《我們與惡的距離》和《罪夢者》的兒子分別被殺和被綁架，因而被黃子佼戲稱照顧不了小孩。 （蒙曉盈攝）

《罪夢者》首映禮接近尾聲，突然有一大班身上有紋身，穿上黑衣的壯漢「踩場」，殺大家一個措手不及，其實該群「黑幫」是大會安排的演員，用別開生面的形式慶祝《罪夢者》首播，一眾演員其後更在台上表演「爆樽」，預祝《罪夢者》成功。

《罪夢者》首映禮突然出現「黑幫」，殺張孝全一個措手不及，其實這班「黑幫」是大會安排的演員慶祝劇集上映。（蒙曉盈攝）