【台北直擊】張孝全𡁻檳榔瘋狂流汗　賈靜雯演少女冇難度

Netflix首部原創華語劇《罪夢者》將於明日（31日）下午3點全球同步首播。今日（30日）下午，《罪夢者》演員張孝全、賈靜雯、范曉萱、章立衡（原名：劉子千）、王柏傑、周洛甫和許光漢出席台北舉行的記者會，為《罪夢者》首播倒數計時，並大談拍劇時的黑滴。其中，賈靜雯以綠色低胸裙上陣，展示姣好身材，吸引不少在場傳媒注意。

張孝全在《罪夢者》飾演邊緣青年「阿全」，凡事都是以拳頭解決，自然要應付連場打戲，張孝全坦言是從演以來演最多打戲的作品，不過令張孝全和飾演患有自閉症的「福星」的周洛甫最印象深刻的，卻是逃獄時走下水道的場面：「那個下水道真的很狠，因為都是蜘蛛，我們看不到前面！」他們回憶起被導演要求不斷向前方跑，但被蜘蛛擋住視野，結果差點撞牆，可謂險象環生。

張孝全、賈靜雯、范曉萱、章立衡等一同現身 《罪夢者》台北記者會。（蒙曉盈攝）

除此之外，張孝全、章立衡和王柏傑為了演好台灣「古惑仔」的角色，在《罪夢者》不斷吃檳榔，不過王柏傑大爆張孝全吃檳榔吃到全身冒汗：「超誇張，吃到一半轉個頭看到他不停飆汗，全身都濕透了！」

賈靜雯以綠色低胸裙上陣，大曬姣好身材。（蒙曉盈攝）

《罪夢者》是跨越10年的兄弟情義故事，劇中角色由青澀邁向成熟，主持黃子佼問到賈靜雯要演十多歲少女，會否感到被考起，賈靜雯笑言：「沒有問題啊！看不出來啦！」後來賈靜雯補充開拍初期便拍攝少年少女時代戲份，彼此之間不太熟，可以演出青澀感，加上導演陳映蓉以「順拍」（順時序拍攝）形式拍劇，讓情緒得以好好培養，賈靜雯更認為青春期戲份是《罪夢者》最難忘的場面。

張孝全坦言今次武打場面連場，自從年以來見過最多打戲的作品。（蒙曉盈攝）

另外，今次是劉子千改名作「章立衡」後首次推出作品，在《罪夢者》飾演張孝全和王柏傑的大哥，為了能夠演活劇中的兄弟情，章立衡主動出擊與張孝全交朋友。章立衡認為《罪夢者》是演藝生涯的轉捩點，又笑言要感謝偶像張孝全給機會和他對戲，又能和超級影后賈靜雯近距離演戲，實在是一生中最大的榮幸，章立衡更多次賣口乖感謝Netflix的支持，讓黃子佼不禁戲詡章立衡是公關。

張孝全最難忘的場面是在下水道逃走時，需要面對大量蜘蛛，令他險生意外。（蒙曉盈攝）

更多現場照片：