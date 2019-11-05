熱依扎被指請水軍攻擊同鄉佟麗婭　竟與網友嘈足3日兼咒對方去死

內地女星熱依扎憑《後宮甄嬛傳》「寧嬪」一角走紅，但因性感形象及火辣的言論，常被網友攻擊。日前她又被指控曾花錢攻擊同為來自新疆的女星佟麗婭，引發大批網友到她的微博謾罵。而熱依扎也不甘示弱，直接回嗆網友：「我向來不拉踩任何人！更不會買通稿做這種下作事！」

「新疆四美」熱依扎有「小張柏芝」之稱：

據台灣媒體ETtoday報導，熱依扎日前在微博上分享一則微博營銷號寫的報導，該報導指稱熱依扎在出道初期受佟麗婭打壓，因此在走紅後便「買了不少通稿」，來抹黑對方「走不出失敗婚姻」。

佟麗婭、熱依札、迪麗熱巴、古力娜扎被譽為「新疆四美」：

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熱依扎在貼文中否認有做這樣的事情，更表示剛出道的時候從沒被欺負，要寫該報導的人出來解釋。

熱依扎日前在微博上分享一則微博營銷號寫的報導，該報導指稱熱依扎在出道初期受佟麗婭打壓，因此在走紅後便「買了不少通稿」，來抹黑對方「走不出失敗婚姻」（微博＠熱依扎）

貼文一出，立刻吸引許多網友留言批評，讓她氣得轉發了將近百個批評的貼文，並直接回覆反擊。其中有一網友罵她「你媽死了吧」，讓她怒回：「我X你大爺，你帶我家人我弄死你！」

熱依扎竟與網友們嘈足3日：

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報導說，熱依扎曾微博上坦言自己患有重度抑鬱症及重度焦慮，還承認曾「死過很多回」。有網友表示，惡意評論很過分、很傷人，但她應該要遠離網路，因為她「看起來狀況很差」，也有Fans力撐：「我覺得她做的對，憑什麼身為明星就該被亂罵。」

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