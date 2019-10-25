【新疆四美.多圖】佟麗婭異域風情照超吸睛　輕巧柔美如仙女下凡

內地娛樂圈有不少來自新疆民族女星崛起，往往都因為長相出眾而大受歡迎。其中近年最出名的就非27歲的迪麗熱巴莫屬，使她與佟麗婭、古力娜扎、熱依扎同被譽為「新疆四美」。雖然如此，她們始終撼動不到有「新疆第一美」之稱的佟麗婭，最近網上流傳她一組為舞台劇《在遠方在這裡》的海報照片，絕美的容貌配上美景令她被盛讚根本就是仙女下凡，同時被網友認同是眾多新疆女星中氣貿之最。

佟麗婭﹑熱依札﹑迪麗熱巴﹑古力娜扎同是被譽為「新疆四美」。（視覺中國）

35歲的佟麗婭是新疆錫伯族人，其深邃的五官配上白晢的肌膚，令她一出道就廣受大家關注並且極速走紅。近日網上就率先曝光了一組她拍攝的異域風情照片，靚人配靚景瘋狂吸網友眼球。身穿飄逸紗裙，頭戴民族飾物，站在壯闊山河之間，隨風擺出許多翩翩起舞的Pose，極致輕巧柔美仙氣十足，猶如壁畫中走出來的美人般，不禁令人讚嘆她擁有「新疆第一美」的稱號絕對是實至名歸的。不少網友在微博都留言對她讚不絕口：「仙女」﹑「她是為古裝而生」﹑「美哭我」…更覺得她是眾多新疆女星中氣質最出眾的一位。

佟麗婭一組異域風情照遭瘋傳。（飯圈阿姨微博圖片）

+ 7 + 6 + 5

事實上，近年因為新疆女星崛起不時令「新疆四美」被重新洗牌，早前就有網友發起「新疆四大美女」選舉投票中，23歲的新星有從「敦煌壁畫上的仙女走入凡塵」之稱的哈妮克孜榜上有名，而迪麗熱巴卻意外落榜，令哈妮克孜取而代之迪麗熱巴地位成為新「新疆四美」中之一，這個結果亦令不少人感到意外。但佟麗婭仍然榜上有名在四美地位之中屹立不搖，可見她的美是無人能撼動的。