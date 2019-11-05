【解決師．劇透】張頴康發現父親秘密　因一個人踏上成魔之路？

無綫台慶劇《解決師》劇情愈來愈緊湊，上集講到Jovy（唐詩詠飾）被人強行帶走，O Sir（王浩信飾）不顧身份敗露前往營救，發現虛驚一場，原來是蔣滔（羅樂林飾）對他的測試。澳洲黑幫洪和龍頭喬奕鋒（彭皓鋒飾）嫌太子（李天翔飾）對付新進興的效率太低，親自派出新任解決師S（陳志健飾），在Jovy的音樂會表演上對付蔣滔。太子對奕鋒所做之事怒極反被痛毆，他自知形勢比奕鋒弱，只能忍氣吞聲。Madam Ma（張文慈飾）察覺Ace（馮盈盈飾）沉迷數獨遊戲，起疑，想起與文武（張國強飾）的過去……Man Sir（張頴康飾）從立群（陳榮峻飾）口中得知父親是警隊內鬼，在他提示下終搜出文武當年的罪證，晴天霹靂！

O Sir向Jovy坦承心中所想。（電視截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

【解決師】羅樂琳為修補父女關係改邪歸正 收山大佬通常撈邊瓣？

【解決師．多圖】張文慈細妹勁Pure 原來唱得跳得仲係女團成員！

下回講到Man Sir不想立群毀了父親一生英名，二人發生激烈糾纏，又在慌亂下受Madam Ma唆擺，道德觀徹底崩潰，一念之間踏上成魔之路……復職後的Man Sir表面如常，但Ace覺得他有點不妥。Jovy宣布接手滔天集團，要令蔣家重回正路，頌如（陳敏之飾）全力襄助。Jovy辭去教職，特地在欖球隊比賽時現身為學生打氣，並與O Sir及眾師生道別，互表不捨。奕鋒準備返回澳洲，派S全力找回寫有製毒方法的筆記，將知情者殺死，高家各人陷入險境……