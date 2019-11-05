奇洛李維斯點樣被才女收服？　教你三招成功追到男神

男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）日前罕有地拖着女友Alexandra Grant出席公開活動，以行動宣布戀情，兩人更在紅地氈大方合照，是男神單身繼女友Jennifer Syme在2001年不幸離世後，首次帶同女友現身紅地氈活動。消息一出後，立即成為整個娛樂圈的熱話，亦有大批粉絲留言送上祝福。不過要收服男神的心絕對不易，首先大家要好好裝備自己，成為你想成為的人，同時要有謙卑的心，男神自然走不出你的手指罅！

奇洛李維斯十指緊扣行紅地氈 尋找跟女友相戀Alexandra十年足跡

兩人十指緊扣，好Sweet啊！（Getty Images）

奇洛李維斯的真命天女Alexandra Grant是一位視覺藝術家，雖然不算是世界級美女，但絕對是一位有氣質的才女。兩人於2009年在晚餐派對上認識，兩年後首次在工作上合作，當時奇洛李維斯撰寫首本個人詩集《Ode to Happiness》，而女方就為書本繪製水墨畫插圖，希望借輕鬆幽默的方式去提醒大家要多愛自己，是兩人首個「愛情結晶品」。其後，兩人聯同藝術家成立出版社，致力為一眾藝術家提供支援及協助。兩人認識了10年，相信彼此了解一定不淺，加上兩人擁有共同興趣，在長時間的合作慢慢培養出感情，才能開花結果。

奇洛李維斯寫詩後再踩入出版界 出新書勁腌臢：紙張質感好重要！

兩個都好有才華，好襯啊！（IG圖片/@grantalexandra）

為了俘獲男神的心，必定要下一些苦功，以下就整合了三大重點。

1. 成為好朋友

所謂知己知彼百戰百勝，想要追到男神首先要了解對方，並想盡辦法去成為他的好朋友。這樣除了能夠互相了解，更能夠加深感情，所以第一步就先以朋友的方式去跟對方混熟。不過要注意的就是，千萬不能太進擊，如果對方沒有立即覆WhatsApp而不停瘋狂找對方，否則這樣不但降低男神對自己的好感，還會令人感到煩厭。相反你都不需要經常立即回覆，要懂得收放自如，這樣才能建立自然又深入的交流。

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2. 投其所好

跟男神成為好朋友後，就能了解到對方的喜好，這個時候就挑選你最感興趣的範疇了解一下，並多跟他談及相關的內容，讓對方覺得你們有不少共同話題，對你產生更大興趣。如果男神是運動型，不妨趁着清涼的天氣約對方去行山，過程中除了聊天，還可以在較難行的路段製造更多身體接觸的機會。

3. 傾心事

每個人總會有心情低落的時候，遇到挫折都會想要一個能夠暢所欲言的聆聽對象。當碰上適當時機，就要捉緊機會陪對方傾心事，就算未能完全了解整件事，都嘗試開解他，這樣就能令男神感受到有人陪伴自己的幸福感覺。如果對方能夠放下戒心跟你敞開心扉，代表你們的關係已經加深了不少，感情逐漸昇華。

做好以上三點，成功收服男神的勝算應該很高，不過當親近對方後，有幾點需要注意。首先，不要讓男神覺得你對他很癡情，這只會令人認為你唾手可得，便不會珍惜你。那為何要讓自己處於弱勢，最後更淪為「水泡」？另外，雖然男人在感情喜歡比較傾向拖泥帶水，但不代表他會喜歡一個沒有性格，只懂得等待的人。其實在任何時候都應該做自己，不要為了等待對方的愛而委屈了自己，當預知沒有結果的時候放手，做個灑脫的女人，可能在對方心目中留下好印象，說不定兩人在將來有機會再發展過。