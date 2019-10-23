【狂野時速】奇洛李維斯密會系列編劇　準備加盟《狂野時速9》？

由雲迪素（Vin Diesel）及米雪露芝姬絲（Michelle Rodriguez）等主演的《狂野時速9》（Fast & Furious 9）將在明年5月上映。電影在今年6月底開拍，至今拍攝仍在進行中。然而亦有部份演員，如新加入的莊先拿（John Cena），在本月初已宣布完成其拍攝工作。 雲迪素在早前才透過社交網站宣布Cardi B將加入《狂野時速9》，之後有外國傳媒披露，原來《狂野時速》系列編劇都跟奇洛李維斯（Keanu Reeves）見面，莫非奇洛李維斯都要加入「狂野時速」大家庭？

《狂野時速》系列長拍長有，相信不久將來會見到奇洛李維斯的演出。（《狂野時速8》劇照）

差一點就在外傳現身

日前外國傳媒披露一則震撼的消息，指出《狂野時速》系列編劇Chris Morgan曾跟奇洛李維斯見面，商討後者加入「狂野時速」大家庭的可能性。其實不只一次傳出奇洛李維斯會加入「狂野時速」大家庭的消息。在今年8月上映的《狂野時速：雙雄聯盟》（Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw），當時狄維莊遜（Dwayne Johnson）指出，奇洛李維斯差一點就可加入這部外傳電影，並計劃讓奇洛李維斯成為科技恐怖組織Eteon的首領。然而他續稱，這個想法對奇洛李維斯是「缺乏創造性」，意思係角色未夠爆，既然個台未搭好，於是轉用聲音交代幕後首領便算。

奇洛李維斯差點就有份演出《狂野時速：雙雄聯盟》。（《殺神John Wick 3》劇照）

監製︰要確保他能加入這個大家庭

然而《狂野時速》系列編劇Chris Morgan仍然未死心，他近日向《Screen Rant》披露一直都想奇洛李維斯加盟。他稱：「我曾跟他談及加入的可能性。我等了很久，一直希望他能加入《狂野時速》宇宙。」他續指出，要奇洛李維斯加盟最大的困難是時間及爭取演員拍攝檔期，然後把所有合適的事情拍出來。雖然面對這麼多難關，但他最後指出：「我最大的願望是確保他能加入這個大家庭。」Chris Morgan除了是《狂野時速9》的編劇外，還擔任電影監製。

《狂野時速》系列編劇Chris Morgan對奇洛李維斯加入《狂野時速》系列電影是志在必得。（網上擷圖）

雖然編劇「開到聲」想奇洛李維斯加盟，但目前仍然沒有任何官方消息證實奇洛李維斯會參演《狂野時速》系列電影。至於《狂野時速9》仍在拍攝階段，但演員陣容仍然不斷增加。最新加入「狂野時速」大家庭的是美國著名饒舌歌手Cardi B。雲迪素在美國時間本周二才透過其Instagram公布Cardi B加盟消息。另一歌手Ozuna亦確定演出《狂野時速9》，同時會為電影製作音樂專輯。