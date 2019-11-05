奇洛李維斯十指緊扣行紅地氈　尋找跟女友相戀Alexandra十年足跡

現年55歲的荷里活男星奇洛李維斯（Keanu Reeves），在當地時間上周六（11月2日），拖著女友Alexandra Grant的手，出席由洛杉磯藝術博物館主辦的LACMA Art + Film Gala。兩人在紅地毯上合照，是他35年來，首次帶同女友出席紅地毯活動。

奇洛李維斯的感情生活一直是大家關注的話題之一。（《Replicas》劇照）

女友意外離世受沉重打擊

奇洛李維斯在1990年和女演員Jennifer Syme相戀，自此展開長達約9年的戀情。在1999年，奇洛李維斯的女友Jennifer Syme在懷孕至8個月時，不幸流產，翌年更因車禍離世。自此奇洛李維斯的感情生活成為媒體爭取關注的題材。雖然他先後傳出與女演員珊迪娜布洛（Sandra Bullock）及女攝影師Amanda de Cadenet傳出緋聞，但奇洛李維斯一直都沒有承認，他一直單身近20年。

奇洛李維斯與與珊迪娜布洛拍攝《生死時速》後，不時傳出緋聞。（《生死時速》劇照）

女友Alexandra Grant好有才華

現年46歲的藝術家Alexandra Grant，是奇洛李維斯的好友兼商業拍檔。兩人在2009年在晚餐派對認識，2011年首次在工作上合作，當時奇洛李維斯撰寫他首本作品，一本名為《Ode to Happiness》的書本，而Alexandra Grant為他的書本繪製插圖。5年後，在2016年，兩人再度合作。奇洛李維斯推出新書《Shadows》，Alexandra Grant再次為他插繪製插圖。翌年，兩人聯同Jessica Fleischmann聯合成立「X Artists' Books」出版社，負責為位於洛杉磯的藝術家提供支援及協助。

兩人在6月時齊齊出席Saint Laurent時裝活動。（Getty Images）

在2018年，Alexandra Grant接受《Los Angeles Magazine》訪問時，談及「X Artists' Books」及其商業拍檔奇洛李維斯。當時她表示：「有些人是夢想家，一直有不同的想法，但卻不會付諸行動。」她續稱，與奇洛李維斯相似的地方是，他們都是行動派：「我認為我們一有喜歡的想法，就要把它推廣至全球。」

雖然今次奇洛李維斯大方與Alexandra Grant在紅地毯供傳媒影相，但兩人在上月曾被影到在洛杉磯聖塔莫尼卡的Giorgio Baldi共晉晚餐。

Alexandra Grant左前臂的紋身

奇洛李維斯拖女友Alexandra Grant出席活動，是他35年來，首次帶同女友出席紅地毯活動。（Getty Images）