【Matrix 4】外媒證《水行俠》男星將擔正　同奇洛李維斯演拍住上

華納兄弟在個半月前宣布開拍《廿二世紀殺人網絡4》（Matrix 4），在前三集分別飾演男、女主角Neo及Trinity的奇洛李維斯（Keanu Reeves）和嘉利安慕絲（Carrie-Anne Moss）都確定回歸。早前有外媒指，《廿二世紀殺人網絡4》的重點故事將放在年輕版的Morpheus，之後不斷傳出《黑豹》（Black Panther）男星米高B佐敦（Michael B. Jordan）擔正。然而，今日卻殺出一個程咬金，究竟誰人搶走了這角色？

分別飾演Neo及Trinity的奇洛李維斯和嘉利安慕絲確定回歸參演《廿二世紀殺人網絡4》。（《廿二世紀殺人網絡》劇照）

《廿二世紀殺人網絡》系列電影成功把奇洛李維斯捧上神檯。（《廿二世紀殺人網絡》劇照）

《廿二世紀殺人網絡4》只有姐姐Lana Wachowski回歸執導；奇洛李維斯及嘉利安慕絲齊齊回歸續演，電影預計會在明年2月開拍。之前華納兄弟影業主席Toby Emmerich曾披露第四集的部份細節，指第四集是《廿二世紀殺人網絡》宇宙新一章。之後還有外國傳媒透露，新故事將集中在年輕版的Morpheus，並一直盛傳由米高B佐敦飾演。然而，今日卻傳出新消息，有指這個角色將轉到《水行俠》黑人男星手上。

《廿二世紀殺人網絡》在1999年上映時深受影迷歡迎，三部作品票房合共超過16億（約港幣$124億）美國收入。（《廿二世紀殺人網絡》劇照）

目前只有飾演Neo的奇洛李維斯及Trinity 的Carrie-Anne Moss確定回歸續演。（《廿二世紀殺人網絡》劇照）

據外國傳媒《Variety》報導，在《水行俠》（Aquaman）中飾演反派Black Manta的Yahya Abdul-Mateen II將與奇洛李維斯及嘉利安慕絲齊齊成為主角。其實Yahya Abdul-Mateen II絕對是大器晚成，他在加利福尼亞大學柏克萊分校的建築系畢業後，先在三藩市擔任城市規劃師。然而他一直醉心演藝工作，所以他後來才到耶魯大學戲劇學院攻讀美術碩士學位。直到2016年，他才憑Netflix原創劇《The Get Down》嶄露頭角。該報導續補充指，即使Yahya Abdul-Mateen II未能成為年輕版的Morpheus，但其角色必定會與Morpheus有關連，可能是Morpheus的兒子或侄子，唯目前仍未有定案。

《Variety》記者曾指出《水行俠》男星Yahya Abdul-Mateen II將飾演年輕版的Morpheus，但之後又再作更正。（Justin Kroll Twitter 擷圖）

有外媒證實，Yahya Abdul-Mateen II將成為《廿二世紀殺人網絡4》其中一位主角。（《水行俠》劇照）