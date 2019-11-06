【解決師．劇透】王浩信揭張曦雯之死暗藏秘密　將親揭真相？

無綫劇集《解決師》上回講到Man Sir（張頴康飾）不想立群（陳榮峻飾）毀了父親一生英名，二人發生激烈糾纏，又在慌亂下受Madam Ma（張文慈飾）唆擺，道德觀徹底崩潰，一念之間踏上成魔之路……復職後的Man Sir表面如常，Ace（馮盈盈飾）隱覺不妥。Jovy（唐詩詠飾）宣布接手滔天集團，要令蔣家重回正路，頌如（陳敏之飾）全力襄助。Jovy辭去教職，特地在欖球隊比賽時現身為學生打氣，並與O Sir（王浩信飾）及眾師生道別，互表不捨。奕鋒（彭皓鋒飾）準備返回澳洲，派解決師S（陳志健飾）全力找回寫有製毒方法的筆記，將知情者殺死，高家各人陷入險境！

蔣滔離世後，Jovy宣布接手滔天集團，由頌如協助。（電視截圖）

+ 2

以下內容有劇透，逃生門在此：

【解決師】劇中演員發揮評核表 兩大主角只屬一般另有黑馬跑出

【解決師】羅樂琳為修補父女關係改邪歸正 收山大佬通常撈邊瓣？

下集講到S收到奕鋒指令要偷回製毒筆記，O Sir預料S會對高家展開格殺令，幸他早着先機，貼身保護高俊（丁子朗飾），高俊因而得悉O Sir的真正身份。O Sir發現Chloe（張曦雯飾）之死並不簡單，立刻飛往澳洲調查真相。Jovy為安頓美霞（苗可秀飾）同樣身處澳洲，但與O Sir終究未能碰面。太子（李天翔飾）不甘於只聽命於奕鋒，密謀造反，但其毒品生意處處受到毒品調查科所制肘。Man Sir使計令同袍之死變成意外，並決心不擇手段爬到最高，不再受任何人擺佈。

O Sir發現Chloe之死不簡單。（劇照）