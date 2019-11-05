韓國前偶像Ellin艾琳被指欺騙金錢感情　男網民公開爆料籲勿上當

韓國女團Crayon Pop曾經憑《Bar Bar Bar》一曲人氣急升紅遍亞洲，惟組合後勁不繼，加上成員昭燏奉子成婚退團，Crayon Pop最終於2017年解散，五位成員各散東西。目前成員Way唯一擔任YouTuber，不時大爆韓國娛樂圈黑幕，而另一位成員Ellin艾琳則轉戰網絡主播，但近日艾琳被指詐騙男網友10億韓元（約678萬港元），引起公眾嘩然。

Crayon Pop曾經憑《Bar Bar Bar》一曲人氣急升紅遍亞洲，惟組合後勁不繼，五位成員各散東西。（視覺中國）

Ellin艾琳則轉戰網絡主播，不時在直播中曬身材。（IG/@hiellin）

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網民A某近日在韓國論壇「bobaedream」發布名為「我在著名偶像出身的女BJ身上花了10億，結果是場浪漫欺詐」，聲稱過往收看該名主播的直播，過程中會送上「汽球」（即網絡直播打賞）以示支持。2018年8月，艾琳突然主動聯絡男方，希望與他見面，因而開始頻繁互動，並時常相約逛街吃飯。

近日艾琳被指詐騙男網友10億韓元（約678萬港元），引起公眾嘩然。（視覺中國）

雖然兩人關係親密，讓其他網絡主播認為兩人為情侶，艾琳還會主動向男方作肢體接觸，事實上兩人未有確認情侶關係，而男方亦不以為意，繼續在直播向艾琳送「汽球」。A某又指，之後不只與艾琳的母親見面，艾琳又曾向A某傳送美腿照，還向A某表示：「3年後一起生活吧！」言語間似是互訂終身，兩人關係看來與情侶無異。

A某公開購買7億韓元「汽球」的帳目，他有感自己被欺騙感情和金錢，希望大家不要受騙。（網上圖片）

直至今年10月，A某終於向艾琳確認關係，艾琳卻認為兩人只是很親的兄妹關係，更指不知道A某鍾情於自己，令A某怒火中燒，認為自己被欺騙感情，因而在「bobaedream」大爆購買「汽球」的帳目，以及和艾琳的對話紀錄。A某還稱從去年8月開始，為艾琳花費了10億韓元，包括7億韓元（約474萬港元）「汽球」、向艾琳贈送的項鍊、皮鞋、手袋、搬家費用等。A某強調，即使取回所有款項，仍難彌補受創心靈，只希望其他網民不要受騙。

A某近日在韓國論壇爆料，稱去年8月獲艾琳主動聯絡，兩人開始頻繁互動，艾琳更向男方發送互送美腿照。（bobaedream）

文章面世後，網民紛紛推測A某所指的網絡主播是誰，從對話紀錄的蛛絲馬跡發現，艾琳與A某指控的主播非常相似，因而被網民「洗版」留言質詢。艾琳之後關閉YouTube頻道的留言功能，並將Instagram轉為非公開，令網民確信艾琳是詐騙A某的主播。

艾琳被網民「洗版」留言質詢，因而將Instagram轉為非公開，令網民確信艾琳是詐騙A某的主播。（IG/@hiellin）

最終，艾琳於本月3日透過直播節目回應A某指控，強調未有談婚論嫁，以及對A某身體接觸。對於A某「見家長」一說，艾琳稱母親和家人到首爾旅行，遂請求A某介紹酒店，A某不止為她訂酒店，還支付酒店費用，更在艾琳母親下榻當日抵達酒店「見家長」，自稱是艾琳「親近的哥哥」。不過艾琳表示，當時沒有「見家長」計劃，而對於自己收取昂貴禮物的指控，艾琳坦承：「盲目地接受禮物是我的錯。」

艾琳又大爆上個月拒絕A某的告白後，隨即被A某恐嚇，令自己心靈受創，又認為自己的言行被人誤會而受傷害，日後會小心反省。

艾琳於本月3日透過直播節目回應A某指控，否認欺騙A某感情，但承認自己盲目收取名貴禮物。（afeeca TV）

艾琳生活照