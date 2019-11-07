【解決師．劇透】揭張曦雯死亡真相引殺機　王浩信陳志健埋身肉博

無綫劇集《解決師》第十八集（11/06）講到，S（陳志健飾）收到奕鋒（彭皓鋒飾）指令要偷回製毒筆記，O Sir（王浩信飾）預料S會對高家展開格殺令，幸他早着先機，貼身保護高俊，高俊（丁子朗飾）因而得悉O Sir的真正身份。O Sir發現Chloe（張曦雯飾）之死並不簡單，立刻飛往澳洲調查真相。Jovy（唐詩詠飾）為安頓美霞（苗可秀飾）同樣身處澳洲，惟與O Sir終究未能碰面。太子（李天翔飾）不甘於只聽命於奕鋒（彭皓鋒飾），密謀造反，但其毒品生意處處受到毒品調查科所制肘。Man Sir（張頴康飾）使計令同袍之死變成意外，並決心不擇手段爬到最高，不再受任何人擺佈。

劇情發展好緊張。（《解決師》劇照）

逃生門：



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圍繞着太子的劇情副線，也十分好看。（《解決師》劇照）

11月7日播出的第十九集，高俊（丁子朗飾）擔心O Sir（王浩信飾）安危，逼不得已向Jovy（唐詩詠飾）求助。Jovy利用加密訊息與O Sir聯絡，二人終在澳洲相遇。O Sir從教授口中證實Chloe（張曦雯飾）的死亡真相，悲憤下不慎受到S襲擊……S（陳志健飾）懷疑眼前人正是當年的K（王浩信飾）。太子（李天翔飾）正式製冰毒，當他憶起與蔣滔（羅樂林飾）相處點滴，誓要吞併奕鋒所有生意，報殺父之仇。Man Sir萌起剷除異己念頭，並借意親近Madam Ma（張文慈飾）親妹馬悅彤，此舉卻令Ace（馮盈盈飾）誤會。Jovy衣不解帶照顧O Sir，二人感情升溫。