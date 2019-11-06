【嫁到這世界邊端3】比利時政府有生仔津貼　港女生5個B月袋一萬

TVB真人騷《嫁到這世界邊端3》今晚（6/11）播出最新一集，講述香港助護Hebe十年前於網上認識了當時在中國鄭州一間酒店做實習生的比利時男Michael。二人一見面之後，男方就再也沒有回去鄭州，他決定為佳人留港找工作，一留便是8年，期間兩人結婚生子。但在誔下五個孩子後，他們有感在香港的開銷實在太難以負擔，最終決定舉家移民返男方家鄉比利時。

要湊5個小朋友真係唔簡單！（電視截圖）

Hebe和老公Michael居住在比利時南部一個人口不足一萬人的小鎮庫爾－聖艾蒂安（Court-Saint-Étienne），在當地他們以大約港幣400萬買了一間三層連花園的1萬呎獨立屋，由於在在比利時的生育福利十分健全，生B養B不僅不會造成家庭負擔，還會獲得政府給予的豐厚津貼，包括生育金、撫養金、開學金、牛奶金等。雖然不捨香港，但Hebe為了小朋友的將來決定舉家移民：「其實香港好靚，係十萬個唔捨得，真係為咗小朋友冇辦法。走係對佢哋嚟講最好嘅選擇，個心一直都想返香港，真係100%為咗小朋友，如唔係佢哋，我哋而家仲喺香港。」

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以Hebe的家庭為例，由於每誔下一胎比利時政府就送一萬港元作支援金。另外每月定期發放牛奶金，5個孩子總共可獲一萬港元。另外三孩或以上的家庭，可獲全國公共交通車費半價。而且多孩家庭可獲政府特別稅務優惠，歐洲國家入息稅動輒高達40%，多孩家庭稅率只是14%，比其他人少交一半以上，名副其實是「生仔樂土」。

朝朝早都好似行軍咁！（電視截圖）

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另外，比利時政府為了防止僱員過度工作，對工作生厭，亦有不少福利Michael就透露平均每周工時只是36小時，而且每年有32天的大假。而根據瑞銀集團2018年《價格與收入》的研究報告顯示，香港工作人士每週平均工作時間高達52小時，足足少了16小時，難怪Michael都話在當地工作好舒服。