TWICE子瑜心願極具台灣風格　仗義拍片賀母校校慶

K-pop女團TWICE台灣成員周子瑜出道4年，在韓國和日本發展得相當理想，令不少台灣傳媒和粉絲均感到相當自豪，而子瑜仍然心繫台灣。本月4日，子瑜在拍攝畫報的空檔玩直播，在鏡頭前吃午飯之餘，亦大談未來計劃。子瑜透露最希望考取電單車執照，原因與年少時在台灣生活點滴有關。

TWICE台灣成員周子瑜在韓國和日本發展得相當理想，不過她仍心繫台灣。（IG/@twicetagram）

子瑜生活照

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子瑜指出，在台灣有不少人駕駛電單車，自己從小就渴望駕駛電單車，然而，在韓國騎電單車的人並不多，大多都是駕駛座駕，子瑜顧慮到安全問題，認為韓國駕駛環境不宜騎電單車，因而到目前為止仍未去考牌。台灣傳媒形容子瑜考電單車牌的原因富有地道風情，深深感到共鳴。

子瑜在拍攝畫報的空檔玩直播，大談自己最想考電單車牌。（VLIVE畫面）

另外，子瑜近日特意為母校台南市立復興國中拍片，祝賀母校創立45周年，同時祝福教職員和師弟妹身體健康和平安快樂，可見子瑜仍然惦記母校，沒有忘本。

子瑜近日特意為母校台南市立復興國中拍片，祝賀母校創立45周年。（YouTube/@顏廷晉）

逐格睇子瑜拍片講乜