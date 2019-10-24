【MAMA 2019】BTS、BLACKPINK等獲7提名領先　Jennie力撼華莎爭獎

韓國大型音樂頒獎禮《Mnet亞洲音樂大獎2019》（簡稱：MAMA）將於12月4日假日本名古屋巨蛋隆重舉行，是《MAMA》自2012年以來，首次不在香港舉辦頒獎禮。今日（24/10）《MAMA》公布入圍名單，戰況一如以往非常激烈，BTS防彈少年團、BLACKPINK、MAMAMOO和EXO各獲得七項提名，成為今屆《MAMA》獲得最多提名的歌手。

去年勇奪「最佳年度歌手」和「最佳年度專輯」的BTS防彈少年團是其中一個獲最多提及的組合。（Twitter/@bts_bighit）

EXO今年雖然未有新作品面世，按照《MAMA》比賽規則，以去年推出的《Tempo》強勢入圍。（視覺中國）

BTS防彈少年團入圍「最佳年度歌手」、「最佳年度歌曲」、「Worldwide Fans' Choice」、「最佳男子團體」、「最佳舞蹈表演（男團）」，聯同Suga兩項「最佳合唱」提名，合共獲得七項提名；而EXO今年雖然未有新作品面世，按照《MAMA》比賽規則，仍能以去年推出的《Tempo》與BTS硬撼，Chen和伯賢亦分別入圍「最佳歌唱表演（個人）」和「最佳男歌手」。過往BTS防彈少年團和EXO多次爭奪《MAMA》大獎，相信今年亦有一番龍爭虎鬥。

Suga參與演唱《申請曲》和《We Don't Talk Together》，因而獲兩項「最佳合唱」提名。（BTS Facebook專頁）

今年推出Solo專輯的Chen和伯賢分別入圍「最佳歌唱表演（個人）」和「最佳男歌手」。（視覺中國、IG/@baekhyunee_exo）

「最佳男子團體」入圍名單

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另外，女團方面競爭同樣不容小覷，BLACKPINK和MAMAMOO在團體和個人獎項各獲得七項提名，特別是兩個女團均入圍「最佳女子團體」，與去年獲獎的TWICE，還有Red Velvet、IZ*ONE、GFriend爭奪獎項，特別是TWICE今年在韓國和日本人氣持續高企，BLACKPINK亦成功打開歐美市場，MAMAMOO在韓國本土亦氣勢如虹，實在難以預測鹿死誰手。

TWICE去年連奪「最佳女子團體」和「最佳年度歌曲」，今年的對手非常強勁，TWICE能否成功衛冕仍是未知之數。（IG/@JYPETWICE_JAPAN）

MAMAMOO和BLACKPINK是獲得最多提名的女團。（視覺中國、Getty Images）

華莎和Jennie力爭「最佳舞蹈表演（個人）」和最佳女歌手。（視覺中國）

「最佳女子團體」入圍名單

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此外，隨着今年大批新人組合和歌手出道，新人獎的結果亦難以預料。Wanna One成員出身的姜丹尼爾、金在奐、AB6IX、《PRODUCE X 101》出道男團X1、BTS防彈少年團師弟團TXT，以及在歐美人氣急升的ATEEZ獲提名「最佳男新人」；「最佳女新人」則包括JYP娛樂旗下新女團ITZY、I.O.I出身，前JYP娛樂藝人Somi、曾參與《PRODUCE 48》的Cherry Bullet、EVERGLOW、Rocket Punch，以及請夏師妹團BVNDIT，可見新人獎是《PRODUCE 101》系列練習生的內鬥。

Wanna One出身的金在奐、姜丹尼爾，還有AB6IX的朴佑鎮和李大輝爭奪「最佳男新人」。（IG/@jaehwan0527/@daniel.k.here/@ab6ix_official）

ITZY與前JYP娛樂藝人Somi的競爭同樣非常激烈。（視覺中國、@somsomi0309）

「最佳男、女新人」入圍名單