「養眼版周子瑜」加入《WOW狼人殺 》　祈錦鈅：我當好人不會心虛

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被台灣網民「翻版周子瑜」之稱的祈錦鈅，因兩年前的一輯泳畔上水照而爆紅，吸納數而萬計的粉絲追蹤後，更慢慢變成一名網紅，近年更推出自己主唱的歌曲《比心小幸福》，踏上夢想的歌手路。

祈錦鈅同周子瑜好似樣。（IG@maxinechiii）

祈錦鈅（Maxine）舊相：

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這一位新生代的歌手祈錦鈅（Maxine）近日更加入了Youtube節目《WOW狼人殺 》青春校園篇中擔任女主持，同場還有聖結石、Gino勁宥、小胖林育羣、潔哥李秉潔等多位台灣的藝人網紅，十分有看頭。

祈錦鈅近年推出了自己的歌曲《比心小幸福》。（IG@maxinechiii）

小鈅對於加入《WOW狼人殺 》大家庭，表示十分開心：「玩這個節目最有趣的就是，可以幫助大家訓練思路，其實真的要很專心，觀察力很重要，可以看出一個人是怎樣的人，他說謊的時候是怎樣，他會如何為自己辯駁，我覺得這個根本是人性遊戲很可怕。最喜歡拿到「預言家」因為可以光明正大的發揮作用，而且我當好人可以很誠懇，也不會心虛，很欣賞林進的發言，有他在的時候總是充滿歡笑，有一集林進直接直白指揮狼群說要殺誰，真的是印象深刻。」

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