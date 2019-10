韓國DJ Soda被喻為是「亞洲最性感女DJ」,除了經常周遊列國到不同地方打碟表演,與粉絲近距離接觸外,更會在IG更新有趣個人近況。

DJ Soda個「乳牛Look」好可愛。(IG@deejaysoda)

適逢今日(31/10)是狂歡的萬聖節,不過喜愛「扮鬼扮馬」的DJ Soda就反行其道不再扮鬼,而是扮乳牛。帖文中她也解釋了這次裝扮的靈感:「我個DJ名Soda唔係解作飲品嘅蘇打水!係因為我個韓國名讀出嚟似『Soda』,韓文意思即係『我係一隻牛』咁解!所以Soda就係我嘅花名。」(My Dj name “Soda” does not derive from drinking soda! My Korean name sounds similar to “Soda,” which means “I am a cow” in Korean!!! So “Soda” has been my nickname!)

DJ Soda 2019年萬聖節造型。(IG@deejaysoda)

DJ SODA Cosplay造型: