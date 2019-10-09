【多圖】祈錦鈅出道被封翻版周子瑜　身體一個部位成為青春期負擔

台灣綜藝節目《娛樂百分百》的單元《凹嗚狼人殺》，先後跑出了多位高玩美女，包括梁以辰、荳荳等，讓人眼前一亮。最近播出的一集，網民留意到一位貌似周子瑜的女星，當狼人甚為出色，最後更成為贏家，引發網民連番討論，原來她是24歲的祈錦鈅，先在KOL界打響名堂，入行後迅速上位，成為宅男女神。

祈錦鈅擁有水汪汪大眼睛，更酷似女神周子瑜。（祈錦鈅IG圖片）

祈錦鈅外貌酷似韓國女團TWICE的周子瑜，Instagram的追隨者高達44萬，隨時多過不少前輩藝人，參加拍攝《凹嗚狼人殺》後，再一次成為粉絲的談論對象，更晉身高玩之列。祈錦鈅出道之初，除了被稱為「翻版周子瑜」外，媒體更多著眼在她的身材之上，但原來每一次的讚賞，反而勾起她未入行前的黑暗歷史，所以她為人熟悉後，已急急收起身材，希望粉絲能夠更多留意她的歌藝演出。

以下有大量祈錦鈅高清靚相：

+ 14 + 13 + 12

祈錦鈅在近日播出的《凹嗚狼人殺》跑出，晉身美女高玩。（祈錦鈅IG圖片）

為何祈錦鈅對天賦身材如此介懷？原來她青春期因為發育得太好，在高中時不幸成為被欺凌的對象，學校的壞女生不時嘲笑她的身材，又在課室外叫囂，老師及同學也幫不了她，讓她過了一段艱苦黑暗歲月，更因為心理障礙，連續轉了三間學校，後來被迫輟學直接開始打工，所以每次被讚好身材，她都會想起高中時被欺凌的日子，整天也不開心。現時祈錦鈅在IG的相片，大部份也是密密實實，避免別人再用她的身材大造文章，用心良苦。

祈錦鈅被讚天賦好身材，卻勾起她不快回憶。（祈錦鈅IG圖片）