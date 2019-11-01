【全民造星II】突然加插MIRROR排名玩足兩次　Anson Kong不滿黑面

ViuTV年度大型選秀節目《全民造星II》正在熱播，第二輪60進48的淘汰賽正式落下帷幕，48強參賽者亦已經塵埃落定；但《全民造星》監製兼MIRROR經理人花姐（黃慧君）宣布成軍一年的MIRROR將重新參加《全民造星II》，連同原有的48強，組成全新的60強，為節目投下震憾彈。另一個令他們愕然之處，在於MIRROR成員逐個演出向第二季的《造星》參賽者推銷自己之餘，亦要按節目組要求，被新學員依然個人實力投票，得出12人排名，更將投票結果公諸於世在節目中播出，此舉除了令MIRROR成員Anson Kong（江熚生）感到不被尊重，錄影當天全程黑面，更被一眾網民批評節目組為了「博收視」無所不用其極。

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Alton排第尾：總有個人係排第12！

在主持人強尼宣布上屆冠軍姜濤仍穩坐第一寶座的時候，他的臉上露出多少有點尷尬的神情；MIRROR成員依次被叫名，但排名高的成員亦表現得頗為無奈；Stanley（邱士縉）認為今季參賽者只能根據MIRROR去年在節目中的表現及印象作評價，所以預料自己的排名會低；Alton（王智德）在得知自己排名第12後，欣然接受這個結果：「我覺得呢個制度係殘忍嘅，總有個人係第12，當知道係自己嘅我相信自己係冇嘢，入去坐低發現好多壓力。攝影師就會追住我影住我有冇唔開心，或者個樣幾沮喪，咁唔沮喪都變沮喪啦！」Alton更因此胃痛：「我呃唔到自己嘅身體，我搞唔掂。」

Alton在意MIRROR實力排行榜排名，更因此壓力大得胃痛。（節目截圖）

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MIRROR的副隊長Anson Kong（AK）對MIRROR實力排行榜這個環節極其不滿：「呢個排名一定會傷害到人！」以致他在整集節目都維持在一個生氣的狀態，隊長Lokman解話說：「今日AK心情麻麻，原來佢係嬲近點解會有呢個公開羞辱嘅環節，以我所知佢同花姐仲未傾返計。」而在MIRROR所有成員表演完畢後，第二季的《造星》參賽者需重新為實力排行榜投票，AK仍有點生氣地說：「有啲無謂，感覺好差，因為唔明呢個排行榜意義喺邊。」

回應AK發火 花姐：呢個係一個節目！

在第二次宣布MIRROR實力排行榜的時候，一眾成員神情都頗為尷尬，甚至有點委屈，Frankie說：「呢個排行榜喺我心目中冇咩意思，純粹令我哋難受。」Anson Kong直言：「件事有啲唔尊重！」而花姐則回應：「呢個係一個節目。」如果這是一個電視節目為了博取收視或是討論度而設計的環節，那麼它是成功的，因為在節目播出後網民紛紛在討論區批評節目組的做法，認為這個環節對MIRROR而言甚至是一個侮辱，公開令他們難堪。有了討論度，但他們之間被分化了的感情呢？

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姜濤認突然加插排名環節有壓力

48強參賽者為MIRROR成員投票排出實力排名，MIRROR三位成員姜濤、Edan、Stanley周四（31／10）接受訪問時，均覺得這個排名很是殘酷，姜濤說：「本身準備Solo表演已經好大壓力，賽前仲有一個排名就更加有種突如其來嘅額外壓力，係唔知為乜！」Edan說：「點都有種尷尬，我哋12個係一團，排名一定會令人難受。」花姐在旁邊激動澄清：「有原因㗎！」Stanley則表示理解：「我哋又明白製作組係為節目好睇。」Edan亦調整心態：「呢個只係48個人心目中嘅排名，唔係一個有公信力同代表性嘅投票。」姜濤更笑言要全港觀眾投票。至於花姐所講的原因是甚麼，她在訪問之後沒有細心解釋，反而在周四晚播出的第23集裏，有向觀眾交代背後理念，而這個責任就落在主持強尼身上：「其實我覺得呢個咁嘅安排，只不過係話畀佢哋，甚至你係哋（新學員）聽，有啲印象上嘅嘢，同你睇完表演之後，係可以好唔同，呢樣嘢喺你哋嚟緊嘅比賽入面，都必須要經歷。」

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