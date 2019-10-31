【全民造星II】MIRROR加入戰圈將面臨被重組？　花姐：你哋退步咗

ViuTV年度大型選秀節目《全民造星II》正在熱播，在最新一集（第21集）節目內容，第二輪60進48的淘汰賽正式落下帷幕，48強參賽者亦已經塵埃落定；但在節目的最後五分鐘，《全民造星》監製兼MIRROR經理人花姐（黃慧君）宣布成軍一年的MIRROR將重新參加《全民造星II》的比賽，成為新的60強，為節目投下震憾彈，有言這是重組MIRROR的前奏，究竟這個決定孰好孰壞？

MIRROR投入比賽後與第二季參賽者一樣，有機會晉級，亦有機會被淘汰；而MIRROR成員他們唯一可以做的就是全情投入比賽，懷着不安接受挑戰。（資料圖片）

談到MIRROR出道一年以來的變化，Edan則認為他們在出道後都在做相同的表演，與刺激的比賽相比，現在有點像是例行公事，鬥志與熱血程度都比之前低，有點像上班交行課的感覺；隊長Lokman亦同意他們12個人在排練時多了一種惰性。花姐希望MIRROR重新參賽能燃起對表演的熱誠：「因為我覺得你哋退步咗！比賽嘅時候你哋係最吸引。」透過競爭激起MIRROR的鬥志，這是他們再度參賽的原因。

MIRROR經理人花姐要MIRROR成員再度參賽。（資料圖片）

不得不說，這個決定無疑是一個商業計算，對MIRROR與《全民造星II》這個節目來說其實是相輔相成。再度進入常規節目，對MIRROR而言是增加了曝光率，亦再炒起已漸漸淡去的第一季熱度；對第二季節目而言，則可利用MIRROR的人氣來增加大眾對節目的關注，同時亦激起網民對節目的討論。

但是MIRROR的粉絲（鏡粉）對這個決定似乎不太受落，因MIRROR的出碟計劃似乎被一拖再拖，年頭時說過大碟就大概會在年中推出，年中時又改口稱年尾才出唱片，當時更說成員將分成四個小組推出合唱歌，但這些計劃通通沒有被實現；而粉絲最擔心的應該是MIRROR在參賽後有機會面臨重組，成員有所變動，據知40強中已有兩名MIRROR成員被淘汰、而30強中只剩下8位MIRROR成員；這同時也是節目現在最大的懸念。

+ 8 + 7 + 6

MIRROR加入戰圈，變了與今季參賽者在同一起跑線開跑，對今季的48強選手而言未免有不公平之處。MIRROR在第一輪面試及99進60的第一輪淘汰賽均擔當評判的角色，是為兩者之間的差距，加上MIRROR無論在舞台經驗上、應對網上評論等都有較豐富的經歷；而MIRROR成員的知名度亦輕易在節目中搶去本季參賽者的焦點。28號參賽者張天賦（MC）說：「我會覺得係多咗！」38號參賽者范卓言（JJ）則說：「好明顯係想帶返起MIRROR呢個熱潮。」

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+ 6 + 5 + 4

《全民造星II》雖不乏有才能及個人特色的參賽者，但第一、二輪的個人比賽仍予觀眾一種看點不足、節奏稍慢的感覺，也許是個人表演令競爭意味不夠濃，減低了比賽的緊張感。MIRROR的加入未免令雙方之間有了對比，彼此之間透過合作與切磋亦能產生新火花，從他們的社交媒體限時動態來看，也看似相處得不錯。