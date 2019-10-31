【全民造星II】火火陳潔靈郭偉亮認節目不公平：唔鍾意咪唔畀你入

ViuTV年度重磅選秀節目《全民造星II》周四（31日）舉行新一輪錄影，最後30強參賽者（包括9名MIRROR成員）將會決一高下，大刀闊斧篩走20人，選出最終10強。三位導師火火、陳潔靈（Miss Chan Chan）、郭偉亮（Eric Kwok）於記者會受訪，談到比賽，他們之間就充滿競爭的意味，Eric Kwok說：「我就最輸得嘅。」Miss Chan亦大膽「劇透」：「你第一次係無端端輸咗！」Eric Kwok反駁：「我最早輸，所以C隊就好團結，因為唔可以再輸。」而Miss Chan Chan的B組就似是長勝將軍；火火認為去到這一輪鬥爭性已經不太強，只想訓練好參賽者做最好的表演就已經可以功成身退。

說到在節目播出後，網絡上有不少留言批評節目整個賽制不公平，Miss Chan Chan居然表示認同：「一入嚟呢個節目就唔係公平！」火火附和：「呢個節目最標榜嘅就係唔公平！公平冇可能喺呢個節目出現。」Eric Kwok反問記者：「你試下搵樣嘢公平嘅俾我睇！娛樂圈係從來都唔公平，大家唔需要太執着。」火火補充：「唔需要太Focus喺表現得好唔好，根本娛樂圈有個準則係我唔鍾意你咪唔畀你入、咪唔簽你；唱得幾好都冇用，我嗰日攰唔想同你Casting咪入唔到！」而另外兩位導師亦同意這個說法。

說着說着他們就談到彼此的薪酬不同，Eric Kowk對Miss Chan Chan説：「我一定唔夠你貴啦！所以幾唔公平！」Eric Kwok又認為《全民造星》是為了娛樂觀眾：「所以應該當佢係一個真人Show多過一個比賽。」導師們又同意節目的主題應是成長，Miss Chan Chan說：「MIRROR雖然同參賽者同場競技，對我嚟講佢哋就係一樣嘅，大家都全力以赴。」

火火認為去到這一輪鬥爭性已經不太強，只想訓練好參賽者做最好的表演就已經可以功成身退。（陳順禎攝）

火火話花姐MIRROR可以輸 但係......

問到《全民造星》監製花姐（黃慧君）有沒有事先下令不能淘汰MIRROR成員，Miss Chan Chan就斬釘截鐵說沒有，引來火火批評：「你咁假嘅？！講出嚟啲人都唔信啦！」Miss Chan Chan記得花姐說過MIRROR是可以輸的，但自己不敢淘汰MIRROR成員；火火續言，指記得花姐說過MIRROR可以輸，但不能淘汰多過12個人（即MIRROR成員人數），另外兩位導師都聲稱有這個記憶。

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Eric Kwok「抗旨」：花姐愈唔俾Foul愈要Foul

火火亦贊同讓MIRROR重新參賽這個決定：「放MIRROR入嚟就係話俾班參賽者聽：『如果你超越唔到MIRROR，我點解要簽你？』社會資源而家咁緊拙，MIRROR就係一個指標！」Miss Chan Chan也同意這個說法：「MIRROR都係出道一年，佢哋都需要成長。」當記者問到花姐有沒有下指令今屆有哪些參賽者不能被淘汰，Eric Kwok笑說：「如果係咁要我哋嚟做咩？如果花姐愈講話邊個唔Foul得，我哋第一個就Foul走佢！」火火說：「花姐有另一個把關，我哋喺比賽淘汰咗佢，轉頭花姐就可以拉佢去8樓（ViuTV總部樓層）簽約！」