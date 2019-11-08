《PRODUCE X 101》導演涉造馬被捕　韓網民發現與鄭俊英有共通點

韓國演藝圈今年經歷多重風波，例如上半年爆出的「勝利門」，前BIGBANG成員勝利涉及貪污、性交易、性中介、逃稅等罪名，同時令好友鄭俊英非法拍攝和傳播影片醜聞曝光；下半年Mnet選秀真人騷《PRODUCE 101》系列造假風波同樣令韓國和亞洲網民熱切關注。兩宗娛樂圈看似風牛馬不相及，但有韓國網民發現，其實「勝利門」和《PRODUCE 101》系列造假風波有一個有趣的共通點。

鄭俊英因非法拍攝和傳播影片，3月被警方拘捕，並被檢察院起訴，目前仍在審理中。（視覺中國）

《PRODUCE 101》系列爆出造馬風波，導演安俊英涉嫌詐騙和違紀妨礙業務，現正被警方拘留。（Viu《K1頭條》提供）

安俊英承認《PRODUCE 48》和《PRODUCE X 101》造假，因而令出道組合IZ*ONE和X1被網民猛烈抨擊。（Twitter/@official_izone、@x1official101）

IZ*ONE同X1成員包括咩人？

+ 19 + 18 + 17

《PRODUCE 101》第四輯《PRODUCE X 101》今年七月舉行決賽，因參賽者票差相同而引發造馬疑雲，當地警方介入調查後，於本月5日拘捕《PRODUCE 101》系列導演和STARSHIP娛樂副社長金康浩。值得留意的是，被視為《PRODUCE 101》系列造假主謀的導演名為安俊英，與非法拍攝和傳播影片的鄭俊英同名，因而被韓國網民覺得名為「俊英」的人都是壞蛋，有網民更在討論區「theqoo」討伐身邊的「俊英」們所作所為，令人哭笑不得。

究竟「俊英」們做過乜嘢衰嘢？