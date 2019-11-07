安俊英PD認《PRODUCE 48》造假後有後續　IZ*ONE新碟記者會急取消

韓國人氣選秀節目《PRODUCE X 101》爆出造馬後，安俊英PD等人已因涉嫌詐騙和違紀妨礙業務而被警方拘留當中。而昨天（6日）SBS新聞則報道表示，安俊英已承認《PRODUCE 48》亦有造假，連帶即將於本月11日回歸的IZ*ONE需要緊急取消新碟記者會。

《PRODUCE 48》出身，由張員瑛、宮脇咲良、曺柔理、崔叡娜、安兪真、矢吹奈子、權恩妃、姜惠元、本田仁美、金采源、金玟周和李彩演組成的限定女團IZ*ONE，原於本月11日推出新專輯《BLOOM*IZ》，同日並將會舉行記者會。不過礙於安俊英已承認節目排名有造馬，官方今天緊急取消當天的記者會，此外專輯發行的計劃則會延期進行。另外IZ*ONE已錄製的節目包括回歸Show、《Idol Room》和《犯人就是你2》等，則將視乎警方的調查再決定播出與否。

IZ*ONE原於11月11日舉行新碟記者會，官方緊急宣布取消。（FB/@official.izone）

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而今天又有消息指，《PRODUCE X 101》出身的X1原來從來沒有與CJ娛樂簽合約。由於節目完結後就立即爆出造馬，所以各成員的經紀公司一直未有與CJ就合約達成共識。可是CJ強行推X1出道，才會出現未簽約就開始活動的情況。現時節目造馬一事已確認，加上雙方從未有合約，所以X1今後是否繼續活動變得更不明確，而相關人士也透露，X1成員因惡言等飽受痛苦之中。可是另一方面，原計劃活動5年的X1解散的話，又會對CJ造成重大的經濟損失，所以相信CJ不會輕易放棄X1餘下4年9個月的活動。

今天更有消息大爆原來X1從來沒有與CJ娛樂簽合約。（Twitter/@x1official101）