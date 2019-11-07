【嫁到這世界邊端3】屋邨妹蘭桂坊覓真愛　遠嫁阿爾卑斯山學整餅

TVB真人騷《嫁到這世界邊端3》播出後收視不俗，每個嫁到世界邊端的香港人妻故事都相當精彩。最新一集，就講到新界公屋成長的「牛屎妹」（她自己形容）小雲有一次她在中環的路邊呆坐，突然一位外藉男士路過並舉起相機拍下她發呆的可愛樣子，從此開始了一段港法戀愛故事。

法國人妻！（電視截圖）

於酒店及法國餐廳餅房做法式甜品的小雲講道：「有一晚我約咗朋友喺蘭桂坊飲杯嘢，佢就有下場去跳舞，我就唔想去，太嘈喇。咁自己一個去便利店買罐啤酒飲，坐咗喺路邊。無啦啦就有個鬼佬揸住部相機喺我面前行過，轉個頭佢就望住我『卡喳』，之後佢就笑住行埋嚟，跟住吹起水上嚟。」之後，二人一拍即合，更擦出愛火花。而這名「鬼佬」是法國一名畫家叫Regis，他當時與香港畫廊合作，來港短暫工幹，工餘閒蕩無聊舉機拍下中環百態，其中一張照片主角便是發呆的小雲。

就係呢張相令佢哋相遇！（電視截圖）

當地擁有絕美風景！（電視截圖）

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二人經歷異地戀一年後，小雲就辭職飛到法國阿爾卑斯山找Regis。二人更心血來潮，話結婚就結婚，以變裝派對的形式舉行結婚典禮，浪漫又搞笑。雖然Regis當時沒有物業，收入又不穩定，但小雲一點也在乎，更稱二人肯搏肯捱一定不會捱餓！Regis為了小雲更放下藝術家的性子，每星期到藝術中心教畫畫，小雲感動稱：「佢為咗我有生活上的妥協，佢以前一支公做咩都得，絕對好自由。」

藝術家！（電視截圖）

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而小雲亦在當地每家甜品店拍門應徵尋找工作：「去敲門衝入去畀CV，乜都有試過真係好厚面皮。」經歷多次失敗後，終於打低很多出色的法國人在一家出名的餅店找到一份甜品師的工作。

好好味咁！（電視截圖）

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