【全民造星II】「復仇者」容穎賢梁德忠博盡入十強：唔想辜負佢哋

ViuTV年度重磅選秀節目《全民造星II》周四（31日）舉行新一輪錄影，最後30強參賽者（包括9名MIRROR成員）將會決一高下，節目組大刀闊斧篩走20人，選出最終10強。導師郭偉亮（Eric Kwok）的C組成員：容穎賢（表弟）與梁德忠（Tank）都是第二度參與比賽的「復仇者」成員，更是9位「復仇者」中留下的最後兩位，Tank說：「壓力一定有，最主要唔想辜負佢哋嘅期望，佢哋好似交咗重任喺我哋身上，就要無時無刻提醒自己做好啲。」表弟說：「頭兩輪其實佢哋幫咗我好多，所以我係好想同佢哋一齊行落去。」

Tank在這輪重要的比賽，準備了在《全民造星》未展示過舞台，希望呈現另一個Tank予觀眾。（陳順禎攝）

談到比賽已經進行至接近尾聲的階段，二人有沒有信心進入最後十強，Tank說：「信心上我自己真係五十五十，一嚟我只可以喺跳舞上擔當好，始終加埋唱歌我都輸蝕好多，唯有Brainstorm啲好神奇嘅表演畀評判同觀眾睇，所以未知之數其實好大。」表弟更只有三、四成的信心：「有好多未知嘅因素，例如評判會唔會鍾意我哋準備嗰類表演，所以我都冇特別去諗，最緊要係做好個表演。」