【演技派】吳鎮宇李嘉欣相隔17年再合作　唐朝造型導致笑料百出？

內地製作人于正打造的綜藝節目《演技派》即將首播，除他以外，還有吳鎮宇、張靜初、張頌文擔任導師，劇本由于正親自撰寫，從30個青年演員中甄選出16位。節目未開播已經引起極大迴響，于正邀請到息影10年的李嘉欣出山，擔任示範老師，令網友大感期待。

在日前公開的花絮中，吳鎮宇與李嘉欣搭檔，分別飾演唐玄宗李隆基與楊貴妃，片中的兩人因古裝造型笑料百出，嘉欣的頭飾太過繁重，導致有親密動作時，髮髻與吳鎮宇的帽頻頻「打交」，有所限制。

嘉欣繁重的髮髻與吳鎮宇的帽「打交」。（微博@優酷演技派）

於是嘉欣試著嘗試以另一個姿勢呈現兩人的親密，但又因「頭太大」，遮住了吳鎮宇的臉而告終。

兩人的古裝造型造成太多「麻煩」。（微博@優酷演技派）

正式拍攝時，兩人深情四目對忘，嘉欣摸著鎮宇的臉說：「如果不是，我這一生哪有這麼幸福」，結果當吳鎮宇試著去握嘉欣的手時，哪知道對方一早已經將手放下，令他捉了一把「空氣」，場面搞笑。

嘉欣與吳鎮宇在花絮中笑料百出。（微博@優酷演技派）

吳鎮宇同李嘉欣於1989年首度在無綫劇集《花月佳期》中合作，2001年兩人拍攝電影《愛情白麵包》，2002年又共同出演電影《豐胸秘Cup》。相隔17年，兩人因綜藝節目再度結緣，依然默契十足，不少網友也倍感興奮：「這兩人竟然合體了，豐胸秘cup以後多少年了」、「七叔和樂淘（兩人在《愛情白麵包》中的角色）之間還是那麼有默契」、「期待吳鎮宇和李嘉欣」等。