李嘉欣高調復出拍內地綜藝　傳5000萬酬勞吸引出山

現年49歲的「大美人」李嘉欣自從2008年嫁給富商許晉亨，成為豪門少奶奶後，已經逐漸淡出娛樂圈，對上一次於幕前演出已經要數到10年前，於2009年客串電影《十月圍城》，之後亦只能間中在公開活動或廣告中見到她的蹤影。然而，上月內地綜藝節目《演員派》宣布邀請到李嘉欣擔任節目導師，時隔十年的復出引起外界轟動，但日前卻有報道指她復出的真正原因，竟然與金錢有關。

身為貴婦的李嘉欣理應生活無憂，每日過着優質生活。（微博：@李嘉欣Michele）

身為貴婦的李嘉欣理應生活無憂享受人生，突然「出山」參與節目演出，有說法是貴婦生活過得太平淡，她是為了興趣才重回娛樂圈。然而，有傳李嘉欣老公許晉亨雖然是許家接班人，但是他的爸爸許世勳於離世前早已將430億港元的遺產撥入家族信託基金，並由專業經理人經營，家族成員並沒有直接得到遺產。即使家族背景雄厚，李嘉欣和許晉亨兩夫婦現時「只能」每月透過基金「領取」約200萬港元生活費。

李嘉欣和許晉亨兩夫婦現時只能每月透過基金「領取」約200萬港元生活費。（微博：@李嘉欣Michele）

據稱，李嘉欣即使已經整整10年沒有拍過戲，欣然出演《演員派》擔任演技導師，有傅原因是拍攝酬勞高達人民幣5000萬（約5543萬港元）。不過，礙於現時內地有限薪令，可能最終酬勞並沒有如此豐厚，但外界估計至少都有八位數字，比現時每個月的「人工」高得多。其實李嘉欣戲癮一向深，今次出山擔任導師可再次挑戰自己兼有可觀收入，相信丈夫許晉亨一定支持啦。

李嘉欣擔任內地綜藝節目《演員派》的演技導師。（微博：@于正1978）

《演員派》由《延禧攻略》製作人于正（左）一手打造。（微博：@于正1978）

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