【嫁到這世界邊端3】一文睇晒港女嫁到幾遠　上一輯呢對最受歡迎

由得獎監製張志明、編導黃俊輝和編審岑應打造的TVB真人騷《嫁到這世界邊端3》首周平均收視就達20.7點，成績十分理想！旅程踏入第三季，今次攝製隊尋遍世界冷門國度，發掘不少動人心弦的異國戀故事，就讓我們重溫一下吧！

編審岑應、監製張志明同編導黃俊輝，簡直是黃金組合！

非洲尼日利亞─Serena

港女Serena的丈夫由非洲來香港做汽車零件貿易生意，有次在街上巧遇Serena被她的氣質深深吸引，馬上搭訕並展開追求。最後在父親反對下，Serena仍決定下嫁，並為老公誕下一對仔女，最後因為老公在香港發展不順利，唯有全家移居返非洲鄉下─尼日利亞。但當地經歷長期內戰動蕩，治安差，部落之間至今仍不時衝突流血。但堅強的Serena亦慢慢適應，並透露未有計劃回港。

嫁去尼日利亞真係少啲勇氣都唔掂！

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非洲摩洛哥─小霞

香港OL小霞在撒哈拉沙漠旅行時認識了當地的壯男Said，並發展異地戀。期間，小霞更出資港幣三百多萬與Said一同經營民宿。雖然過程十足交友騙案，但小霞就大讚男方好努力，更透露民宿生意已經上了軌道，二人亦計劃於不久的將來會於摩洛哥結婚。

呢對交往過程就十足騙案！

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+ 4 + 3 + 2

意大利─Karen

意大利男工程師來港參與沙中線隧道挖掘工程時與任職珠寶買手的Karen一見鍾情，展開了一場轟烈的意港戀。婚後四年，他們先後走到北京，阿根廷，最後來到埃及，在埃及一個三線城市，連當地人都覺得又髒又亂的ISMAILIA定居下來，替當地政府興建隧道。由於當地衛生問題比較惡劣，埃及水的含菌量比世衞標準高5000倍，Karen亦曾用水龍頭水洗面而受到細菌感染，相當恐怖！

嫁意大利老公都未必生活喺意大利！

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+ 3 + 2

新疆─Grace

在醫院做放射技師的富家女Grace在獨自闖蕩新疆時，結果與當地導遊兼司機開展一場浪漫的大草原之戀。而Grace最終決定放棄大都市的一切，隻身嫁到新疆維吾爾自治區，過上了截然不同的新疆人妻。雖然老公當初銀根短缺連婚事也沒法得體地辦一場，但婚後生活慢慢改善。

嫁新疆都唔錯喎！

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+ 5 + 4 + 3

日本德之島─Cathy

大學主修化學的香港女孩Cathy在一次假期跑到日本北海道的農場打工，體驗食物的生產程序，認識了日本仔滿宏樹。二人厭倦了大城市生活決定辭職返鄉下耕田著日出而作，日入而息的隱世生活。但天有不測之風雲，因為是有機耕作，產量十分少，亦試過失收，一整年辛苦的心血付諸流水，又試過被農田的業主趕走，無地可耕無處可住，但最後二人都關關難過關關過。

嫁日本做農夫！

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+ 3 + 2

比利時─同性婚姻Stephen

香港男子Stephen於比利時定居，他透過網上交友平台認識比他年長二十年的設計師Christian。雙方墮入愛河後，竟發現對方竟然是一名有婦之夫，二人經歷八年地下情後，Christian決定離婚，雖然當時亦遭到自己父親強力反對。但最後，兩口子排除萬難，終於開花結果，最後於比利時註冊。

愛得轟轟烈烈！

比利時─五個小孩的媽媽Hebe

香港助護Hebe十年前於網上認識了比利時男Michael，二人一見面之後，Michael為佳人留港找工作，一留便是八年，期間兩人結婚生子。誕下五個孩子後，夫婦有感在香港的開銷實在太難以負擔，最終決定舉家移民返男方家鄉比利時。

生足5個小朋友都唔係咁簡單！

法國阿爾卑斯山─小雲

在香港新界公屋成長的小雲在中環的路邊呆坐等人，突然一位外藉男士路過並舉起相機拍下她發呆的可愛樣子，二人一拍即合，開始戀愛。最後小雲跟隨法國畫家，返到男方阿爾卑斯山的家鄉定居。移居三年後的今日，她打低很多出色的法國人在一間出名的餅店找到一份甜品師的工作。

同法國畫家一齊好有藝術興奮！

而上一輯法羅群島人妻Belle與老公Rani早前迎來自己的愛情結晶「燒賣」，相當可愛！而Belle更透露法羅群島出生率是歐洲數一數二，平均一個女人就會生2.5個小朋友，相當誇張！但早前法羅群島因擠入太多遊客，而被迫「閉島」修復。而法羅群島總理阿克塞爾·約翰森（Aksel Johannesen）明確表示：「在歡迎全世界人民來體驗法羅群島的同時，我們同樣需要保護我們現有的一切，以確保一個可持續的未來。」

郎才女貌！（FB:我從九龍半島搬到法羅群島）

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