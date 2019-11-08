Nancy@MOMOLAND家姐激似何超蓮　網友讚顏值超高：不出道太可惜

韓國女團MOMOLAND成員Nancy（Nancy Jowel McDonie）憑藉出眾的五官、玲瓏浮凸的身材而圈粉無數，年僅19歲的她在隊內擔任領唱、領舞、形象等，潛力無限。

熟悉Nancy的網友都知道，她是美韓混血兒，家中還有一位姐姐Brenda（Brenda Lee McDonie），兩人感情非常好。今日（8日），Nancy在IG上載與家姐小時候的合照，並配文稱「你是我見過的最善良的人，謝謝你在我身邊，作為我的姐姐，亦是我最好的朋友。」在文末為7號生日的Brenda送上祝福。

Nancy（右）與家姐Brenda（左）小時候的合照。（Instagram@gru_g.ru）

Brenda擁有一張鵝蛋臉，比起Nancy略帶冷艷的異國風格，她的面部帶有Baby fat，五官不如妹妹的混血兒感覺清晰，不過增添了幾分親切感，非常可愛，望落與何超蓮有些相似，身材較Nancy更豐腴，但依然玲瓏有致。雖然Brenda不是藝人，卻因外貌引起不少Kpop粉絲關注，但網絡上鮮有她的資料，並無太多的信息。根據她Facebook簡介顯示，她現居美國俄亥俄州首府哥倫布，2016年就讀於韓國慶熙大學中提琴專業，非常有才華。

Brenda面部有些baby fat，與超蓮有幾分相似。（Instagram@brendamcdonie）

縱觀Brenda的社交平台，她時常分享自己的生活點滴，但由她的照片看來，Brenda是一位非常活潑的女生，熱愛陽光海灘，也不乏搞怪的自拍相，風格也比較多變，不少網友感歎：「姐姐的樣貌更偏韓國」、「不出道可惜了」、「Nancy媽媽的基因好強大」等，大讚Brenda靚女。

Brenda的五官不如Nancy歐美化。（Instagram@brendamcdonie）