【MOMOLAND專訪】成員精通四國語言　用親切感報答香港粉絲支持

出道僅兩年半，憑一首《BBoom BBoom》爆紅的MOMOLAND，早前來到香港舉行首個粉絲見面會。雖然是次成員泰河和Daisy未有隨行訪港，可是7位成員慧彬、妍雨、Jane、娜允、JooE、娥仁和Nancy都使出渾身解數，為香港Merry（MOMOLAND粉絲）帶來了最精彩的表演。MOMOLAND是次行程緊密，但仍抽時間接受《香港01》訪問，分享出道以來的心路歷程。

MOMOLAND在去年《MAMA》頒獎禮上，與媽咪手帶來印象深刻的合作表演。雖然這次是二度訪港，可是舉行粉絲見面會則是第一次。被問到出道短短三年，首次通過見面會正式與香港Merry見面會的感想，7人一同表示：「終於能夠通過是次機會，與一直在遠處支持我們的香港粉絲見面，心情很好，亦覺得非常有意義。」

MOMOLAND正值新歌宣傳期都抽時間來港兩天，可見她們期望與香港Merry見面的心。（梁碧玲攝）

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自組合去年推出爆紅曲《BBoom BBoom》後，其後《BAAM》和新歌《I’m So Hot》都大受歡迎，成為韓國人街頭巷尾必聽的洗腦歌之一。被問到MOMOLAND獨有魅力是甚麼，她們就表示「經常不忘笑容，盡力表演的熱情」就是MOMOLAND的最大魅力。成員除了精通韓文和日文外，美韓混血兒Nancy和曾在台灣及中國居住的妸仁，亦分別講得一口流利英文和中文。被問到懂四國語言，對與海外粉絲溝通的好處，她們說：「通過《BBoom BBoom》收到很多海外粉絲的愛，多國語言能加快溝通外，亦更加有親近的感覺。」認同言語的幫助和威力。

妍雨出道後首次挑戰短髮，她表示粉絲反應非常好，自己也覺得很幸福。（梁碧玲攝）

娜允、娥仁、JooE和妍雨：

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最後MOMOLAND想對香港的Merry說：「通過這次粉絲見面會，能夠與大家見面真的非常高興。特別這是一個好機會，讓我哋可以報答一直在遠處支持我們的粉絲，因此特別激動和開心！希望我們之後也能經常見面，香港Merry，我愛你們。」是次MOMOLAND的香港行只有短短兩天，雖然未能與香港粉絲相處更長時間而感到可惜，可是她們更期待下次以9人的模樣，再來到香港與大家見面。

美韓混血兒Nancy講得一口流利英文，見面會上也多次用英語與香港粉絲交流。（梁碧玲攝）

Jane、慧彬和Nancy：