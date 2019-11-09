胡美貽連開4間榴蓮店勁賺　望帶起潮流：全港18區都有就Fit

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

胡美貽（Nicole）今日（8/11）為TVB台慶進行跳舞採排，不過一大班人之中的Nicole就有點不知所措，顯得有點突兀……

大合照。（葉志明攝）

胡美貽（Nicole）接受《香港01》訪問時說：「哈哈，人生第一次跳Hip-hop，因為好Yo，同埋啲動作好大，不過我都練緊。我以前都有跳現代舞，或者啦啦隊。其實今日係我第二日練，因為有分好多Part，所以我頭先有啲亂，哈哈。」

「榴槤樂園」澳門分店。（IG@nicolewmy）

談起胡美貽自己的榴蓮店生意，她表示「榴槤樂園」元朗和天后分店即將開業。「我而家等緊入劇拍《失憶24小時》，近排就忙緊近鋪開張，兩邊忙人手，仲要教佢哋整嘢飲。而家喺澳門有一間，尖沙咀、元朗同埋天后都有一間，嚟緊都想再擴充開多幾間，都係細鋪200幾呎嘅。我間鋪都係賣啲方便拎走嘅，例如『立食榴蓮』，即係行過路過都可能食，唔使坐低食。同埋啲榴蓮係用氮氣急凍，冇發酵嘅，所以冇咁大陣味，所以個貓山王食落口會好香。」

下次見到胡美貽，真係要叫聲「榴蓮女王」。（IG@nicolewmy）

她透露，自己打算在其他國家或者三藩市開分店。「而家每個月賺到嘅就開分店，我想慢慢做到有一個連鎖效應咁，睇下身邊嘅朋友會唔會一齊玩下。目標就，暫時港九新界都有，不過全香港有18區㗎嘛，如果區區都有就Fit啦。」

+25
+24
+23
【3日2夜】偶遇法國型男玩滾球兼食熱狗　胡美貽：我嗰個爆汁！
胡美貽電曲頭髮後自己唔滿意　網民：超班，滿分！
胡美貽靠父幹100萬投資變小富婆　2年開四間榴槤店唔怕逆境
【3日2夜．多圖】胡美貽法國借機識異性：連清潔工人都非常靚仔　
【3日2夜】遊「浪漫之都」巴黎　吳紫韻、胡美貽絕密靚相預先睇
【3日2夜．多圖】胡美貽法國之旅　33度高溫瘋狂打卡：曬傷咗個胸
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。