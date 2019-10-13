【3日2夜】偶遇法國型男玩滾球兼食熱狗　胡美貽：我嗰個爆汁！

說時遲那時快，胡美貽（Nicole）和吳紫韵（Purple）這對無綫小花主持的《3日2夜》法國又到了最後一集，此次旅程她們可算是玩盡了法國的各種玩意；去勻了各地旅遊景點；吃過了各種美食。胡美貽接受《香港01》訪問時更表示，10天的法國之旅後自己更大了半個碼，肥了10多磅，可見她們真的是放開了懷抱食。

胡美貽（Nicole）和吳紫韵（Purple）這次法國之旅玩得好開心。（受訪者提供）

節目可見，兩小花真的是由頭食到落尾，早上行地道市集「醫肚」就已經狂買西瓜、紅酒、鵝肝、芝士和咖啡，下午又到了當地人家中食早午餐，就連午後節目玩完水上人力單車後，還要歎個巨型熱狗、薯片，之後又到了餐廳食巨型鵝肝漢堡，再去米芝蓮二星餐廳享受貴族級晚宴（Fine Dinning），到了節目尾聲還要來一個巴黎鐵塔下的野餐，一天下來已經吃了6餐。

偶遇法國型男，仲一齊玩滾球。（《3日2夜》截圖 / TVB）

旅途中她們還遇了不少法國型男，更被熱情招待一起玩法國滾球的活動，最後胡美貽（Nicole）和吳紫韵（Purple）以三比零勝出。運動過後，她們就去了附近的小店試食巨型熱狗，胡美貽吃了一口就說：「我嗰個爆汁！」吳紫韻則有點驚訝的說：「咁誇張？」看着畫面都令人食指大動。

法國型男真係幾靚仔：

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巴黎鐵塔欣賞着日落美景，再在草地上野餐，的確是十分寫意，但原來這一頓野餐花費了不少，為的只是在鐵塔下食一塊麵包夾火腿芝士，十分之誇張！她們在「la grande epicerie paris」這間LVMH旗下的超級市場總共買了的水果、朱古力、巴馬火腿、黑松露芝士、黑松露著片就已經花費了111歐羅，再加上之前麵包買的3個麵包，就已經120元歐羅（約1000元港幣）了，實在有點離地。

瘋狂購物，就當然「使突晒」，吳紫韻、胡美貽知道花了100多歐羅後都呆了。（《3日2夜》截圖 / TVB）

胡美貽（Nicole）和吳紫韵（Purple）個野餐有呢6樣食物：

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胡美貽（Nicole）、吳紫韵（Purple）全套靚相以及精彩畫面：