【演員請就位】顏卓靈首次挑戰古裝獲力讚　網友：一出場就入戲

內地綜藝節目《演員請就位》邀請50位演員接受演技考驗，當中有兩位香港藝人阿嬌（鍾欣潼）、顏卓靈（Cherry）參與，繼上一集阿嬌備受導演讚賞之後，今集顏卓靈的表現亦不負眾望，成功加入趙薇組。

當晚顏卓靈與黃宥明、張天陽合作電影《繡春刀II：修羅戰場》中的場景，顏卓靈飾演女刺客「丁白纓」，黃宥明與張天陽分別飾演信王「朱由檢」、奸佞宦官「魏忠賢」。

對於顏卓靈來講，這個劇本令她倍感壓力。首先，《繡春刀》系列電影是公認的男人戲，女性角色在當中的篇幅並不大；其次，兩位男演員在古裝劇方面都非常有經驗，而顏卓靈是首次拍攝古裝，相當於由零開始；最後，顏卓靈的這個角色全程被捆綁，限制了肢體語言，只能靠眼神做戲，所以難度相當大。

丁白纓在《繡春刀》系列電影中是一位頗具神秘感的女俠，年紀輕輕便武藝超群，門下弟子無數，散發著武林高手的清冷與孤傲。（視頻截圖）

不過，既然來到這個舞台，自然要迎難而上。排練過程中，張天陽大讚顏卓靈爆發力強，黃宥明則表示她演戲很穩，趙薇也提及顏卓靈曾提名金像獎最佳女主角一事，認為她在《尋龍訣》裡面演得非常的好，有一點武俠的表演片段，她能勝任得非常好。

顏卓靈曾在2014年憑藉電影《狂舞派》提名第33屆香港電影金像獎最佳女主角。（視頻截圖）

在開場時，顏卓靈先有一場打鬥片段，展現出俠女的風範。當被捕獲後，看到黃宥明出現時，顏卓靈展現出驚訝的表情，對方想幫她解綁，她以堅定的眼神示意「不要」，因為此時張天陽就在門外，避免揭穿兩人相識的身份。在張天陽與黃宥明在交談之際，顏卓靈的眼神也一直跟隨着黃宥明，傳達出這是她心愛的人。

顏卓靈全程被捆綁，只能靠眼神傳遞情感。（視頻截圖）

之後，當黃宥明準備用刀刺向她大腿逼供時，顏卓靈面不改色，但卻傷心地留下眼淚，明明愛的人就在眼前，但對方權慾熏心，不只故作不識，反而要殘忍地傷害自己，更被逼問「愛的人到底是誰」，這時顏卓靈的眼神充滿柔情與失望，但依然未透露二人的關係。

面對被心愛的人傷害，顏卓靈眼中充滿愛意，但亦感到失望。（視頻截圖）

隨即顏卓靈對仇人張天陽提及自己慘遭滅門的家人，眼神湧現出憤怒、仇恨、不滿以及報仇失敗的心情，於是決心赴死，更以言語挑釁張天陽，對其由憤怒到有些瘋癲，最後含淚張狂大笑，令悲愴的情緒更加飽滿。

顏卓靈最後的張狂大笑令情緒更加飽滿。（視頻截圖）

不料張天陽也跟着她一齊大笑，這時的顏卓靈表情慢慢轉向困惑，眼神依然凌厲，儘管沒有台詞，但也看得出她又恨又不解的情緒。得知滅門的幕後主使竟是自己深愛的黃宥明時，顏卓靈漸漸將目光投向對方，語氣由輕到重質問黃宥明，眼中盡是痛苦、絕望與失望，甚至還有些抓狂，不願意相信是其所為。

得知自己慘被心愛的人滅門，顏卓靈表現出極度悲愴的心情。（視頻截圖）

最後一幕被黃宥明殺死的彌留之際，顏卓靈深情地望着對方，眼神柔和，卻空洞黯淡，詮釋了哀莫大於心死但又有些不捨的愛恨交織之情，與對着只有仇恨的張天陽的眼神完全不同，情感更加複雜，層次更加豐富，將不少觀眾帶入戲中。

被心愛的人出賣，再被心愛的人殺死，哀莫大於心死的顏卓靈望著黃宥明，眼神變得柔和，但卻空洞黯淡，完美詮釋了絕望的心情。（視頻截圖）

觀眾看了顏卓靈的表演之後，也大讚她演技好，「一出場就讓我入戲」、「恰到好處的眼淚，電影演員還是高」、「這眼神不錯」等。不過，也有網友認為顏卓靈大腿被刺了一刀之後，並未表現出任何肉體痛楚的感覺，這個反應不太真實，以及她的國語不算太標準，令部份觀眾有些出戲。

顏卓靈在被刺了一刀之後，無論身體抑或表情都沒有展現出痛苦，令部份網友覺得不真實。（視頻截圖）

現場演繹完之後，導演李少紅在點評時也稱顏卓靈比較吃虧，「她比較難演，因為她一直是綁在那兒，所以我現在理解為什麼前面有一場打（戲），證明她還是有別的身手，有演技。」趙薇隨即也評價到：「雖然她沒有更多的表演空間與可能性，但她是非常打動我的，她讓這個故事變得真實可信，我特別為他們感到驕傲。」雖然最後趙薇選擇了張天陽，但在之後的重組環節中，顏卓靈也順利加入了趙薇組，「我認為卓靈表演得特別好，也讓她的對手都變得更加的光輝熠熠。」看得出趙薇非常欣賞她。

趙薇對顏卓靈讚賞有加。（視頻截圖）