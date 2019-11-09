「周秀娜舊愛」陳偉成娶24歲網紅　黃樂樂曬幸福：369日就追到我

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

「舊情人要結婚，新娘不是我！」說的就是周秀娜的前男朋友陳偉成（Avis）於今日（09/11）終於簽紙結婚了，不過新娘卻是另有其人。

恭喜晒陳生陳太！（IG@bbooxlok）

37歲的陳偉成（Avis）與現年34歲的周秀娜曾經拍拖將近有6年時間，不過2013年時男方就疑是情感以及肉體上出軌，導致女方決心斬斷6年情，失戀後的娜姐亦寄情工作，轉戰電影圈發展。而Avis剛淡出娛樂圈繼續發展自己的髮型屋生意，兩人各走各路。直至今年（2019年）年頭，才傳出陳偉成與兼職模特兒、網紅，24歲的黃樂樂拍拖的消息，後來黃樂樂更在IG上公布答應了Avis的求婚。

So Sweet！（IG@bbooxlok）

由追求、拍拖至步入教堂，只是短短369天，Avis就已經抱得美人歸，實在是所有男人的榜樣！

今日（09/11）黃樂樂更IG上寫上200多字紀錄自己的心情：「真正人生新一頁，重遇到佢追我到追到我到求婚到結婚，只係需要369日。陳生你都好快手喎，遲啲再同大家分享下陳生係點追到我，有人話覺得我好犀利，令一隻公認無腳既雀仔定落嚟，我相信呢個係世界一物治一物，究竟邊個先係嗰隻無腳既雀仔，大家都未知，嘻嘻。或者我同佢都有好多過去，派過好多花生俾大家食，但過去既事就由佢過去啦。而家嘅佢已經從良，佢真係一個好老公嚟架。仲有，我細細個就睇佢做戲架喇，其實我一直都係佢粉絲黎㗎。2019年11月8日 我正式成為我男神Avis嘅合法妻子。我願意俾你寵愛一輩子 I love you。」

不過今日周秀娜的IG就尚未有更新，可能忙於工作中...

+10
+9
+8
【動漫節2019．多圖】Game模出場勁哄動　餵芥末夾心餅Fans食到嘔
【動漫節2019】12位港台Game Girls逐個睇　最受歡迎一定係佢
周秀娜被指與余德承熱戀 舊愛陳偉成：係真嘅會恭喜佢
【多圖】周秀娜暢遊意大利「愛之都」　沉醉美景拍出懷舊菲林照
「韓版周秀娜」申在恩成新一代宅男女神　黃蜂腰＋巨乳翹臀超吸睛
周秀娜余德丞首次公開合照　竟拉埋媒人馬天佑做電燈膽？
余德丞強調周秀娜只係「鄰居」　 兩個緋聞女友揀邊個好？
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。