「周秀娜舊愛」陳偉成娶24歲網紅　黃樂樂曬幸福：369日就追到我

「舊情人要結婚，新娘不是我！」說的就是周秀娜的前男朋友陳偉成（Avis）於今日（09/11）終於簽紙結婚了，不過新娘卻是另有其人。

恭喜晒陳生陳太！（IG@bbooxlok）

37歲的陳偉成（Avis）與現年34歲的周秀娜曾經拍拖將近有6年時間，不過2013年時男方就疑是情感以及肉體上出軌，導致女方決心斬斷6年情，失戀後的娜姐亦寄情工作，轉戰電影圈發展。而Avis剛淡出娛樂圈繼續發展自己的髮型屋生意，兩人各走各路。直至今年（2019年）年頭，才傳出陳偉成與兼職模特兒、網紅，24歲的黃樂樂拍拖的消息，後來黃樂樂更在IG上公布答應了Avis的求婚。

So Sweet！（IG@bbooxlok）

由追求、拍拖至步入教堂，只是短短369天，Avis就已經抱得美人歸，實在是所有男人的榜樣！



今日（09/11）黃樂樂更IG上寫上200多字紀錄自己的心情：「真正人生新一頁，重遇到佢追我到追到我到求婚到結婚，只係需要369日。陳生你都好快手喎，遲啲再同大家分享下陳生係點追到我，有人話覺得我好犀利，令一隻公認無腳既雀仔定落嚟，我相信呢個係世界一物治一物，究竟邊個先係嗰隻無腳既雀仔，大家都未知，嘻嘻。或者我同佢都有好多過去，派過好多花生俾大家食，但過去既事就由佢過去啦。而家嘅佢已經從良，佢真係一個好老公嚟架。仲有，我細細個就睇佢做戲架喇，其實我一直都係佢粉絲黎㗎。2019年11月8日 我正式成為我男神Avis嘅合法妻子。我願意俾你寵愛一輩子 I love you。」



不過今日周秀娜的IG就尚未有更新，可能忙於工作中...