BIGBANG太陽大聲正式退伍　未談組合會否合體：今後需要很多智慧

韓國男團BIGBANG成員太陽和大聲今日（10/11）正式退伍，兩人出席京畿道龍仁市的陸軍地面作戰司令部舉行的退伍儀式，獲300至400名V.I.P（BIGBANG粉絲）到場迎接，又準備「無論何時都會在身邊」的橫額和手幅，太陽亦特意為粉絲送上親筆信，感謝粉絲支持，場面溫馨。

BIGBANG成員太陽和大聲今日正式退伍。（Viu《K1頭條》提供）

太陽和大成在記者和粉絲們面前敬禮宣告退伍，其後發表感言。太陽坦言仍未相信已經退伍，藉此機會向軍隊的上級和戰友致謝；而大聲則表示在軍隊中，能夠感受到社會生活無法體會的情感，同時學會理解他人的心。問到未來工作計劃，太陽表示：「今後可能需要很多智慧，我將認真思考，並收集我們的意見，以良好的面貌報答大家。我會在大家面前，努力展現在軍隊生活沒能展現的面貌。」

超過300名粉絲到場迎接太陽和大聲，場面溫馨。 （Viu《K1頭條》提供）

太陽和大聲分別於去年3月12日和13日入伍，兩人隸屬於不同部隊，原本計劃在各自所屬隊伍退役，惟國防部考慮到兩人服役的部隊既是非洲豬瘟病毒檢測的接境地，而且是重點管理地區，加上不同因素影響，因而改變了退役地點，兩位BIGBANG成員才一同退伍。撇除今年3月退出BIGBANG的勝利，BIGBANG所有成員均告退伍，不過T.O.P.、G-Dragon、太陽和大聲何時才會宣告合體，仍然是未知之數。

到未來工作計劃，太陽直言：「「今後可能需要很多智慧，我將認真思考，並收集我們的意見，以良好的面貌報答大家。」（Viu《K1頭條》提供）

BIGBANG太陽和大聲退伍現場