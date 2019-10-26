GD@BIGBANG正式退伍　三千粉絲逼爆軍營迎接「皇者歸來」

今天（25日）BIGBANG隊長GD（G-Dragon）終於正式退伍，完成一年半的兵役，獲超過三千名粉絲去到現場迎接偶像「皇者歸來」。粉絲帶同手幅及應援物等，加上現場記者，場面可說是熱鬧到水洩不通。

GD原屬的江原道鐵原陸軍3師團白骨部隊，位於發現豬瘟的地區。雖然早前公司曾發公告呼籲粉絲請勿前往，但最後公司決定GD的退伍地方移師到龍仁陸軍地面作戰司令部進行。GD於韓國時間早上8時步出軍營，隨即獲現場粉絲歡呼迎接。雖然久未有面對鏡頭，GD表現略有緊張，但他亦有停下腳步向大家問好：「謝謝大家的等待和歡迎，現在卸下軍人身份回到本業，將忠於本業而努力。」

GD今天正式退伍，獲三千名粉絲到場迎接。（Viu《K1頭條》）

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GD其後亦有在現場舉行小型見面會，拿起大聲公答謝遠道而來的粉絲，他的表情亦比面對傳媒輕鬆。除了與粉絲大合照外，更有小粉絲上前為GD送上花環，他亦有一直戴在身上非常親民。得悉今天有大量粉絲到場迎接偶像，GD和母親也特意準備了食物。相信GD的回歸大計已準備就緒，粉絲期待他重返演藝圈的活動嗎？

小粉絲向GD送上的花環，他亦有一直戴在身上。（Viu《K1頭條》）