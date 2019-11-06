37歲張鈞甯頸部呈凹陷現疲態　「氣質女神」敵不過歲月留痕？

有「第一氣質女神」之稱的台灣女星張鈞甯雖然今年已經37歲，不過依然keep得好好，不但擁有一張童顏臉，身上所散發的脫俗氣質依然完勝眾多年輕女藝人。她出道初期憑台劇《白色巨塔》、《痞子英雄》人氣急升，後來憑借《武則天》、《如懿傳》成功打入內地市場，在兩岸均獲得極高人氣。張鈞甯日前於微博上傳一段在巴黎街上跑步的Vlog，不過素顏示人的卻疲態盡現，難道「氣質女神」真的敵不過歲月？

有「第一氣質女神」之稱的台灣女星張鈞甯雖然今年已經37歲，不過依然keep得好好。（視覺中國）

張鈞甯的素顏依然無敵。（微博：@張鈞甯）

片中的張鈞甯戴着黑色cap帽、穿着一身黑色運動裝，一邊跑步一邊低調地拍Vlog，沒有一絲妝容之下，可見她即使是素顏，皮膚依然相當不錯。不過鏡頭一轉，見到她的頸部明顯有凹陷的痕跡，而面容亦露出疲態，令粉絲驚覺女神突然「崩壞」！不過亦有網民為張鈞甯護航，認為她是因為太瘦才有頸部凹陷的情況，而且她的素顏比不少同齡女星更顯年輕，無減「氣質女神」的非凡氣質。

張鈞甯即使是素顏，皮膚依然相當不錯。（微博：@張鈞甯）

張鈞甯頸部明顯有凹陷的痕跡，而面容亦露出疲態。（微博：@張鈞甯）

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