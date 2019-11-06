范冰冰出席時裝展服裝、妝容接連出事　過白妝容嚇親網民

內地女星范冰冰無論是素顏、淡妝還是濃妝一樣明艷照人，皆因她擁有令人極為羨慕猶如雞蛋一樣的嬌嫩又白到反光的皮膚，無論去到天涯海角都能夠在人群中一眼認出來。不過白到反光都一樣有缺點，日前范冰冰盛裝出席時裝展時，被網民批評妝化得像鬼一樣，十足日本藝妓。

范冰冰以一身白色長裙配上一雙搶眼橙色長手套出席時裝展，被網民形容為「時裝災難」。（微博：@范冰冰工作室）

網民指她手上橙色手套十足家中的洗碗手套。（網上圖片）

范冰冰以一身白色長裙配上一雙搶眼橙色長手套出席時裝展，被網民形容為「時裝災難」，尤其她手上橙色手套十足家中的洗碗手套，似乎冰冰本人都心知穿搭「出事」，以幽默化解批評：「看完秀（show），我就回家洗碗去了！」

范冰冰以幽默化解批評。（微博：@范冰冰）

不過范冰冰除了服裝出事，連妝容都出事！她雖然本來皮膚就比大多女生白哲，但她當日的底妝卻帶有灰調，不但沒有白裡透紅的感覺，反而顯得像面如死灰，再遇上橙色眼影和烈焰紅唇，以及一頭烏黑的長中分曲髮，就像日本的傳統藝妓一樣，令不少網民忍不住吐槽范冰冰的化妝師，「失手」令范冰冰變成女鬼。

范冰冰當日的妝容一樣出事！（微博圖片）

有網民指范冰冰當天與藝妓撞樣。（Getty Images）

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