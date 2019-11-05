60公斤「肉肉女」王菊三個月怒減水桶腰　成果顯著由M碼變XS碼

今年27歲的內地歌手王菊，出道前因參加內地選秀節目《創造101》而人氣急升，當時因身形較圓潤，「肉肉女孩」形象深入民心。最近她參加以回復健康體態為目標的減肥真人騷《哎呀！好身材》，經歷三個月的集訓後，不但成功減磅6公斤，整體瘦了一大圈，平時穿中碼衣服的她甚至被店員推薦買加細碼，成效相當顯著！

王菊參選《創造101》時身形較圓潤，「肉肉女孩」形象深入民心（視覺中國）

根據王菊於九月初測量的數據，她的體重達59.75公斤，體脂足足有27.6%，而腰圍和臀圍則分別為74.9厘米（約29.5吋）和102.9厘米（約40.5吋）。經過三個月的嚴格飲食和密集訓練後，在最新一集驗收成果時，王菊的體重跌至53.5公斤，體脂亦下降至只有17.6%，足足減掉10%。另外，她的腰圍和臀圍亦有很顯著的成果，分別減至64.3厘米（約25吋）和89厘米（約35吋），兩者都足足減了4.5吋！

王菊本來是「肉肉女孩」，身材較為圓潤，腰部亦明顯有贅肉。（《哎呀！好身材》影片截圖）

節目公開王菊於九月初測量的數據。（《哎呀！好身材》影片截圖）

王菊的造型師透露，她平時穿中碼衣服，最近甚至開始能穿細碼。王菊買運動服時，甚至被店員推薦穿加細碼的褲子，令她又驚又喜，忍不住大呼：「都要穿XS了，嚇死人！」事實上，能在短時間内急速減磅，王菊可是下了很大的苦功，嚴格以「輕斷食減肥法」控制飲食。即一個星期只有五天照食正常三餐，而另外兩天則每天不可進食超過500卡路里的食物。另外，她在節目中亦透露，自己只會在特定的「碳水日」食碳水化合物，在藜麥沙律和三文魚中會選擇高蛋白質的三文魚，淘汰有碳水化合物的藜麥；而且必定不喝有糖份的飲品，而且戒食自己最愛的甜品：「我連生日都沒有吃生日蛋糕！」

經過三個月的嚴格飲食和密集訓練後，王菊的體重、體脂、腰圍和臀圍等都有很大的變化。（《哎呀！好身材》影片截圖）

王菊買運動服時，甚至被店員推薦穿加細碼的褲子。（《哎呀！好身材》影片截圖）

除了嚴格控制飲食，王菊亦勤於健身，每天做完運動後更會繼續行樓梯，她直言堅持健身後，變得開始享受做運動的感覺：「不練（健身）我會覺得難受，時間久了，是會變成一種習慣的。」

減磅後的王菊明顯瘦了一大圈。（《哎呀！好身材》影片截圖）

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