《認識的哥哥》泫雅自爆暗戀DAWN一年半　兩度借醉告白終於得米

昨晚（9/11）播出的韓國JTBC節目《認識的哥哥》邀請性感女神泫雅和男友前PENTAGON成員DAWN（前藝名：E’Dawn）擔任嘉賓。今次是泫雅和DAWN首次一同擔任綜藝節目嘉賓，而泫雅亦強調為了分開工作和私生活，今次將會是兩人最後一次在綜藝節目同場，大談相戀經過和日常趣事，引起《認識的哥哥》主持和觀眾關注。

泫雅早前接受《深夜正式演藝》訪問時，坦承自己主動追求DAWN，而《認識的哥哥》則透露更多追求細節。泫雅自爆暗戀DAWN一年半，因為泫雅發現仍是練習生的DAWN刻意與她保持距離，即使一同跑行程，仍不向她索取電話號碼，令泫雅開始在意DAWN，加上泫雅在DAWN身上發現自己的影子，因而深深愛上對方，並開始接觸DAWN，和對方傾訴心事，希望能與DAWN親近。不過泫雅多次慨嘆，DAWN完全察覺不到自己的愛意，又指DAWN身邊太多追求者，令泫雅非常不安。

《認識的哥哥》邀請性感女神泫雅和男友DAWN擔任嘉賓，泫雅稱今次是兩人最後一次在綜藝節目同場。（《認識的哥哥》畫面）

為了成功追求DAWN，泫雅兩度鼓起勇氣告白，第一次泫雅喝過燒酒後，打電話準備向DAWN表露心跡，卻發現有人跟蹤自己，所以落荒而逃，最後未有成功表白；第二次泫雅再次喝酒準備告白，她發送燒酒相片予DAWN，沒想到DAWN為了泫雅而去買酒， DAWN還稱：「因為姐姐不會喝酒，在我買到酒回來前要慢慢喝喔！」令泫雅非常心動，遂小心翼翼向DAWN表白，DAWN立刻回應：「怎麼了？現在不能交往嗎？」讓泫雅非常興奮，不過她同時又覺得：「心動同時很苦澀，真的喜歡我嗎？在做夢嗎？」似乎對DAWN爽快的回應難以接受。

回想起當初追求男友，泫雅掩藏不了笑意。（《認識的哥哥》畫面）

睇睇泫雅告白過程

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事後DAWN直言泫雅是大前輩，所以一開始不太關心對方，亦不相信大明星會戀上自己。後來多番接觸後，發覺泫雅是平易近人的藝人，開始對她產生好感。不過，DAWN指泫雅曾向自己表示「若你是我的妹妹就好了」，令DAWN誤以為被泫雅「派好人卡」，所以泫雅向自己表白時，不讓自己有半分猶豫便同意交往。泫雅聽畢「好人卡」論，隨即語帶委屈回應：「不是這個意思呀！你們這班傻瓜！如果你是我的妹妹，可以隨意一起吃飯，就算來我家玩也不會被誤會，想這樣和DAWN親近。」然而卻被DAWN誤會成「派好人卡」，令在場主持哭笑不得。

DAWN坦言泫雅是大前輩，難以想像對方會愛上自己，不過聽到對方表白後，毫不猶豫便答應。（《認識的哥哥》畫面）

另外，DAWN又提到年少時甚為內向，朋友不多，他一直希望能夠在20歲前舉行生日派對，於是與他生日日期相差5天的泫雅以自己名義舉行生日派對，並叫身邊好友參加，來為DAWN一同慶生，令DAWN非常感動。此外，問到兩人DAWN和泫雅交往四年來有否吵架，泫雅直言DAWN包容她的一切，所以從來沒有吵架，可見兩人相當恩愛。

泫雅得悉DAWN希望舉辦生日會後，決定以自己生日會名義為男友慶生。（《認識的哥哥》畫面）

睇睇泫雅同DAWN有幾Sweet！